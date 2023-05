Paulina Urrutia entrega sentido mensaje tras fallecimiento de Augusto Góngora: “Estoy emocionada por el cariño, por el respaldo y agradecida de la gente”

Durante la mañana de este sábado 20 de mayo, se llevó a cabo el velorio de Augusto Góngora, reconocido documentalista y periodista chileno, quien falleció a sus 71 años.

Su pareja, y exministra de Cultura, Paulina Urrutia, entregó sentidas palabras a todos quienes han manifestado su cariño y respeto hacia el cineasta.

“Agradecer a todos los que en la calle generosamente, mantienen a Augusto en su corazón, en su recuerdo. Agradecer especialmente al Hospital del Salvador, a la Hospitalización Domiciliaria, que nos acompañó en los últimos momentos. Augusto ya estaba en una etapa de alzheimer muy avanzado” comenzó diciendo Urrutia.

De igual manera, la también actriz agregó que “a partir de esta semana el día miércoles ya entró en sopor y si no hubiese sido por la compañía, por la ayuda el cariño, de todo ese equipo de profesionales de la salud pública de nuestro país, no habría sido posible sobrellevar los momentos que todos tenemos que vivir cuando una persona parte”.

“Ha sido realmente conmovedor y el cariño de sus amigos, de los vecinos, de su gremio. Aquí están todos ustedes gente que seguramente creció con él, compañeros de trabajo, sus amigos que trabajaron con él en tantos espacios creativos. También en los momentos más difíciles de la historia de Chile reflejando la realidad que se ocultaba, que ocultaba el dolor más grande que ha vivido en nuestra nación en Dictadura y luego dedicándose por años al arte, a la cultura de nuestro país, a la luz, a la creatividad” dijo.

Los agradecimientos de Paulina Urrutia

“Estoy profundamente agradecida del cariño y bueno, decirles que todo ese apoyo, todo eso es muy importante, cuando uno se queda sin su valentía, sin su coraje, sin su templanza, y sobre todo cuando uno se queda sin su amor. Así que estoy muy agradecida de todos ustedes, agradecida del periodismo, yo que tanto lo sufrí siendo ministra, ha sido un gremio tan respetuoso, tan cariñoso” añadió Paulina.

Con respecto al gremio teatral, la intérprete agregó que “yo por primera vez en mi vida suspendo funciones del proyecto Villa que estábamos dando, así que estoy realmente emocionada por el cariño, por el respaldo y agradecida de la gente como está en el corazón y en la en la mente, y en el recuerdo de tantas personas en este país. Está grabado, así que eso, solamente agradecer”.

En este contexto, la actriz habló sobre el documental dirigido por Mayte Alberdi, La Memoria Infinita, historia que retrata la enfermedad de Góngora.

“Hay una parte del Augusto llena de luz, de creatividad, de éxito, y y eso forma parte de su coherencia y de su lucidez, de al mismo tiempo con la claridad y la honestidad de mostrar un momento de total fragilidad del ser humano que fue su enfermedad y compartirla con todo y con eso al mismo tiempo todos nosotros aprender que las personas no solamente hay que quererlas cuando están en plena etapa productiva, desarrollando cosas, y contribuyendo al desarrollo de un país, sino también en su precariedad, en su fragilidad, y eso además hizo algo tan coherente Augusto que yo no lo comprendí obviamente en su momento que fue decidir hacer un documental” añadió.

“Yo no lo comprendí, pero al verlo es tan coherente, un documentalista, una persona que registra la vida, es una persona que registra la vida completa, con sus luces y con sus sombras, entonces aprender que la vida es eso. Es un momento de desarrollo, de crecimiento, de evolución y un momento en el que bueno, uno debe recibir y debe comprender que la vida no es no es sola, tenemos que hacerlo con otro”.