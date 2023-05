“No me contrataron por ser mujer”: el día en que Margot Duhalde reveló que aerolínea nacional la rechazó para pilotear sus aviones

Esta jornada, la Casa de Moneda informó que Margot Duhalde, primera mujer en pilotar aviones militares en Chile, fue elegida como el rostro para un billete conmemorativo en el marco de la campaña “Mujeres Valientes”.

Esto le valió diversos elogios, principalmente de la Fuerza Aérea de Chile, quienes expresaron su orgullo por el “reconocimiento” otorgado a una de las figuras más importantes de la institución.

Sin embargo, mediante redes sociales, salió a flote un antiguo video de la piloto durante el XVI Congreso Internacional de Historia Aeronáutica y del Espacio, donde Duhalde reveló que una aerolínea nacional la rechazó para pilotear sus aviones solo por ser mujer.

“Nadie me quería contratar”

En dicho registro audiovisual, Margot Duhalde reveló que “aquí en Chile, cuando llegué (luego de la Segunda Guerra Mundial), no encontré trabajo, por poco no me muero de hambre porque nadie me quería contratar“.

En ello, reveló que “intenté ingresar a LAN, pero no me aceptaron, pese a que yo tenía mucha más experiencia que otros pilotos alemanes o ingleses que ellos tomaron”.

“Yo lo único que sabía hacer era volar”, declaró Duhalhe, afirmando que “no me contrataron por ser mujer“.

Pese a esto, la piloto logró conseguir empleo en el rubro, aunque a regañadientes. “Después se formó una compañía llamada Lipa Sur, pero no había pilotos de transporte con licencia, entonces se vieron obligados a tomarme a mí“, aseveró.

¿Quién es Margot Duhalde?

Duhalde fue la primera mujer en pilotar aviones militares en Chile. Nacida en 1920 en la localidad de Río Bueno, Margot se graduó como piloto civil antes de cumplir los 18 años y fue voluntaria para las fuerzas francesas en la Segunda Guerra Mundial.