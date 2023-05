Joven extranjero se viraliza en TikTok : “Ya nadie quiere estar en Chile , desde que llegó Boric todo cambió”

Un ciudadano venezolano generó una ola de reacciones tras subir un vídeo a TikTok en el que muestra un edificio de Santiago que solo tenía dos departamentos ocupados.

En el vídeo, que tiene más de 150 mil reproducciones, el usuario dice que:“Estos departamentos están solos. Uno solo por allá y otro solo por ahí. Ya los migrantes se están yendo”, afirma mientras muestra el condominio.

Además, afirma que la razón de dicho fenómeno es la llegada de Boric a la presidencia: “Ya nadie quiere estar en Chile, desde que llegó Boric todo cambió”, comentó.

No es primera vez que el joven venezolano toca el tema de la migración en sus vídeos en TikTok: “La migración de los venezolanos es como por moda. Empezamos en Colombia, de Colombia a Ecuador y de Ecuador a Perú. Allá veíamos que en Chile la gente tenía carro, y llegamos a Chile. En Chile ya tenemos cierto tiempo, y aquí la gente tiene negocio, tiene carro”.

“Yo me pregunto: si me voy a Estados Unidos, y dejo botado todo lo que he construido en Chile, cuando esté en Estados Unidos y vea que la gente mira hacia otro lados… ¿Seguiré la carroza?”, cuestionó.

El vídeo se viralizó rápidamente y generó una ola de comentarios: “Entonces fue bueno haber elegido a Boric”, “Ojalá que bajen los precios de los arriendos”, “Que les vaya bien” y “Gracias presidente!!”.