“Cuando llegué a la UCI, estaba lleno de moretones”: Familia de adulto mayor fallecido en Hospital de Viña del Mar presenta querella por homicidio

Hace unas semanas, un adulto mayor falleció en el Hospital Clínico de Viña del Mar a horas de ser dado de alta luego de una operación por una caída.

Este miércoles, la familia presentó una querella por el delito de homicidio culposo contra los médicos que trataron a Juan Sepúlveda, de 67 años.

“Mi padre se encontraba en excelentes condiciones post operación. Yo lo visitaba desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Conversábamos, tengo fotografías con él. Mi papá estaba súper bien, con muy buena energía“, afirmó su hija, Viviana Sepúlveda.

El jueves 27 de abril, cuando el adulto mayor llevaba tres días hospitalizado, Viviana recibió un llamado de su padre alrededor de las 17:22 horas. Según afirma, la conversación fue normal, su padre permanecía en buen estado, de hecho, le comentó que quería ir al baño.

“Él no podía ir solo al baño, porque estaba con sondas y con drenaje. No sé qué pasó en ese momento“, señaló Viviana. Posteriormente, todo empeoró.

“A las 17:35, lo que dice la epicrisis, es que hubo un llamado de altoparlante y a mi papá lo asistieron. Tengo una llamada a las 17:44 horas de la clínica y me dicen que mi papá tuvo un accidente, y yo le digo ‘¡Cómo! Si yo me fui hace una hora. Cómo mi papá va a tener un accidente si no se puede levantar‘”, cuenta la hija de la víctima.

Posteriormente, le avisaron que su padre se encontraba en la UCI para que se dirigiera al hospital: “Cuando llegué a la UCI, estaba lleno de moretones“.

¿A quién le dicen que el día viernes le van a dar el alta y muere el día anterior?

Augusto Sepúlveda, otro hijo de la víctima, afirmó que “no es posible que mi papá entre caminando a esta clínica y cuatro días después me lo entreguen en un cajón, sin ninguna información. No tenemos ninguna cosa clara“.

“A quién le dicen que el día viernes le van a dar el alta y muere el día anterior. A nadie que está sano. Aquí hubo irregularidades que había que investigar, no se puede quedar así”, agregó.

El abogado a cargo del caso es Patricio Pérez, quien señaló que el principal objetivo de la investigación es entender lo que ocurrió con la víctima: “Cómo pudo suceder que una persona que entró después de hacerse una serie de batería de exámenes, establecieron su idoneidad para ser sometida a una operación, que salió exitosa de dicha operación, que estaba concluyendo postoperatorio en vísperas de salir de la clínica, y, a minutos de haber tenido una conversación con su hija, resulta que termina sufriendo una caída presumiblemente (…), que en definitiva supone una negligencia de alguien”, afirmó.