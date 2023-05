Un violento registro se ha viralizado las últimas horas en redes sociales, video que captó la furiosa reacción de un pasajero de un bus en la ciudad de Quillota, en la región de Valparaíso, quien pateó la puerta del vehículo, asustando a los pasajeros.

En los casi 30 segundos de duración de la publicación realizada en TikTok, en la cuenta @varioschichichilelele, se logra observar como un hombre adulto decide comenzar a patear una parte del tren-bus, ya que el chofer no se detuvo donde él quería.

“Abre la puerta conche… te están diciendo, la voto entonces”, se escucha decir al sujeto mientras golpea a patadas dicha puerta, para que después de varios golpes, el chofer le dijera que se bajara por la puerta trasera.

“Me siento indignadx”

“Publico esto porque me siento indignadx… El señor del bus no quiso abrirle al hombre en un lugar donde no era paradero y pues el ser humano empezó a tratarlo mal y a destruir de inmediato la puerta que efectivamente no abrió después”, se lee en la descripción del post difundido.

“Todos los pasajeros sentimos miedo… La gente por qué es tan grosera? porque destruyen los servicios que se presta a la comunidad?”, se agrega en el video viralizado en redes sociales.

Tras la publicación de este registro, que ya cuenta con más de 500 mil vistas, cientos de cibernautas comentaron la violenta reacción de este pasajero de bus en Quillota.

“Cómo siempre, nadie ayudando”, “eso es la educación de calidad que tenemos” y “la gente no quiere entender que un chofer no puede parar donde no es paradero no es seguro para el pasajero como para el chofer”, son algunos de los mensajes registrados en TikTok.