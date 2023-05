EFE bajo la lupa: Contraloría detecta falta de respaldo en pago de consultorías por $685 millones

Una reciente auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) a los pagos realizados a los consultores Ruiz Mai y Compañía Limitada, XX y Mai y Compañía Limitada, por un monto de $685.808.061, ha revelado la falta de evidencia y acreditación de las labores encargadas a dichos prestadores, lo cual no concuerda con los principios de control, eficiencia y eficacia prevista en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575. (LOC de bases de la Administración del Estado).

Según el informe, que abarca en el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019, si bien la entidad auditada adjuntó en la mayoría de los casos las boletas de honorarios recibidas y pagadas y el certificado de recepción conforme, no se contaba con antecedentes que respalden la ejecución de esos trabajos y el control formal sobre estos. De los contratos analizados, se encontraron transgresiones a las normas de adquisiciones en siete de ellos.

La entidad deberá incluir en su normativa la verificación de la prestación efectiva de los servicios, brindar que el encargado de dicha labor documente debidamente el análisis y revisión de cada asesoría prestada y su relación con lo contratado. Además, deberá informar al Organismo Fiscalizador sobre la medida implementada en un plazo de 60 días hábiles.

El informe final será remitido al Ministerio Público para su conocimiento y las multas que en derecho correspondan. También se destacan debilidades en el control implementado por EFE en sus adquisiciones, al no advertir relaciones de parentesco entre personal de EFE y proveedores, lo que constituye un incumplimiento a su normativa interna.

Vínculos de parentescos

El documento emanado por la CGR especifica que se constataron vínculos de parentesco en los siguientes casos:

“a) Revista Mi Norte SpA, empresa en cuya composición societaria se encuentra la hermana de la ex Gerente de Proyectos de FCALP ; b) XXX prestador de servicios a honorarios para catastro de campamentos, con vínculo en primer grado de consanguinidad -hijo- con el entonces Jefe de Mantención de Activos y Servicios de EFE; c) Comercial Los Pinos Limitada empresa en que participa de la propiedad el ex Administrador de Contratos de Tren Central S.A. -filial de EFE- y d) Constructora BEC Limitada, sociedad que entre sus socios figuraría un familiar de la ex Jefa de Ingeniería de EFE.”

Contraloría mandata que la Empresa de Ferrocarriles del Estado deberá fortalecer su control interno para detectar y mitigar situaciones de conflictos de intereses, e informar al Organismo de Control en 60 días hábiles. El Directorio de la empresa deberá instruir el inicio de una investigación para determinar eventuales responsabilidades administrativas en los hechos descritos, remitiendo el acto que dé cuenta de su inicio a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General en un plazo de 15 días hábiles.