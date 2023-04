Crisis en frontera Chile-Perú: Las impactantes imágenes de migrantes corriendo y escapando de la policía

La crisis en la frontera de Chile-Perú tuvo este jueves uno de sus puntos más complejos, cuando se vio a migrantes corriendo para traspasar el límite de Chacalluta.

Es que muchos extranjeros, principalmente de nacionalidad venezolana, llevan varios días tratando de pasar al país vecino, por lo que se han generado enfrentamientos con la policía de ambas naciones.

De hecho, los funcionarios peruanos acudieron a cuidar el lugar luego de que se decretara Estado de Emergencia en todo el territorio.

“Es muy fácil poder vulnerar la frontera, la policía ha sido rebasada el día de hoy en este sector de control”, señaló un reportero peruano presente en el lugar.

Las imágenes de la crisis en frontera Chile-Perú

Así, las imágenes más impactantes se dieron durante esta jornada, cuando unas trescientas personas intentaron presionar una y otra vez a las fuerzas de seguridad para traspasar el límite, e incluso algunos partieron corriendo sin control.

En Mucho Gusto, una migrante venezolana manifestó desesperada que “cualquier método que pueda salvar a los niños de este infierno en el que estamos, con este sol y este frío… cualquier cosa es buena”.

Otro ciudadano del mismo país indicó que “estoy aquí desde el domingo, no hay baño, no hay agua, no hay comida, tenemos mala atención, dormimos mal, porque dormimos a la luz, aguantamos todo el día al Sol. La salud se nos está agotando, imagínate con qué ánimo vamos a terminar nosotros aquí. No dejan pasar por ningún lado”.

De esta forma, la crisis en la frontera Chile-Perú se torna cada vez más compleja, mientras el gobierno de Gabriel Boric llamó a trabajar el tema en conjunto con los otros países.