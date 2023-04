Ministra de Bienes Nacionales por “Tomas VIP”: “Son expresiones de impunidad, constituyen un abuso inaceptable y estamos decididos a enfrentarlos”

Fue en el sector de Quebrada Encantada, en la ciudad de Arica, región homónima, que a principios de esta semana el ministerio de Bienes Nacionales encabezó, junto a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de la cartera, la gobernación y las policías, el desalojo de un terreno fiscal de siete hectáreas que había sido tomado por familias mayormente chilenas. “Estaban teniendo un mal uso”, resumió la ministra Javiera Toro, en conversación con ADN la mañana de este sábado. Luego profundizó:

“Se enmarca en una política más general que hemos estado implementando de fortalecer nuestra fiscalización y parar a la proliferación de tomas de terrenos fiscales”.

En el tereno de Arica, contó la secretaria de Estado, se proyecta “la construcción de un Centro de Diagnóstico y Tratamiento, o la reposición de un Cesfam, o en otros casos, será la construcción de vivienda social. Es darle un uso justo al territorio”.

Porque poner a disposición los terrenos fiscales es uno de los objetivos del ministerio de Bienes Nacionales. Y en ese sentido es que el último año se han puesto las energías en la recuperación de los terrenos, lo que ha incluido, también, el “llamado a ciertas instituciones para que pongan a disposición los terrenos sin uso”.

En Chile existen cerca de 20 mil ocupaciones en terrenos fiscales, las que responden a distintas características. Y estas mismas características son las que tiene en consideración la ministra Toro antes de actuar:

“Hay algunas que tienen una dimensión habitacional, y si bien no la justificamos, entendemos que hay personas en los que el Estado ha llegado tarde y otros que no han encontrado otra manera de resolver su situación habitacional y por tanto, la manera de enfrentar esas situaciones tiene que ver con el Plan de Emergencia Habitacional y la Política de Vivienda del Minvu. Ahí hay política y catastro de campamentos y ahí ellos resuelven. En esos casos, el Ministerio de Bienes Nacionales se pone detrás de la política de campamentos y realiza las acciones necesarias, sea poniendo otro terreno a disposición, o sea que corresponda, en ocupaciones más históricas, el regularizarlos”.

“Pero hay otros casos que hemos visto de forma muy masiva, que tiene que ver con segundas viviendas en el borde costero, u otras que han sido usadas de otro tipo: acopio de neumáticos, tomas agrícolas o loteadores irregulares, que son personas que se toman un terreno, lo lotean. He visto terrenos fiscales que han sido loteados perfectamente, que constituyen verdaderas estafas. La política del ministerio es actuar a tiempo: 20 mil ocupaciones es una magnitud bastante grande, pero hemos hecho un llamado a denunciar, hemos fortalecido la fiscalización y la idea es llegar antes que las ocupaciones se consoliden”, agregó la ministra luego.

La mayor parte de las tomas ilegales de terrenos fiscales están concentradas en el norte, pero porque allí hay más de estos terrenos: el 70% de las ocupaciones de terrenos fiscales están en el norte de Chile.

Y en esta misma problemática, algo que ha llamado la atención han sido las llamadas “Tomas VIP”, usadas como segundas viviendas por personas con recursos económicos. “Refleja y es expresión de una impunidad, porque no me explico que pueden haber tantas personas que llegan y se instalan en terrenos que no les pertenece, sin mediar autorización, y menos en un terreno fiscal, que debe estar al servicio del país (…) Constituye un abuso que nos parece inaceptable y que como Gobierno estamos decididos a enfrentarlos”, cerró la ministra.