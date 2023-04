Paro en Calama: Presidente Boric asegura empatizar “con el temor y la angustia de los ciudadanos que son las víctimas de la delincuencia”

Este viernes, el Presidente Gabriel Boric llegó hasta el Parque Cultural Ruinas de Huanchaca, en la región de Antofagasta, para abordar el Plan Nacional del Litio. Pero en la instancia, el Mandatario se refirió a la situación en Calama, comuna que esta jornada amaneció paralizada.

“Estamos ocupados, con sentido de urgencia, para abordar los desafíos de la seguridad en Chile. Entendemos y empatizo personalmente el temor de los ciudadanos y las ciudadanas, especialmente de las personas vulnerables, que son las víctimas de la delincuencia y el narco, que pretenden arrebatarnos los espacios que son de todos”, comenzó precisando la autoridad.

Luego, el Presidente sacó a colación la reunión que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sostuvo el jueves con el alcalde de la comuna, Eliecer Chamorro, además de autoridades regionales y provinciales, de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, a fin de revisar las medidas que se están implementando, “porque todo el trabajo para enfrentar la delincuencia, tanto en su dimensión represiva como preventiva, tenemos que trabajarlas en conjunto con las comunidades”.

Así, pormenorizó que llegarán a la comuna 26 funcionarios policiales, tres furgones tipo Zeta de carabineros, además de dos radiopatrullas y un bus policial “para fortalecer la labor de control de orden público”. A ello se sumarán 10 funcionarios de la policía civil especializados en la persecución de delitos violentos.

“Cuando se instala la impunidad, es cuando también el crimen crece. Y por eso no vamos a permitir que se instale la impunidad”, acotó el Mandatario.

Luego, destacó que tanto, Calama como la comuna de Antofagasta, se sumarán al Plan Calles Sin Violencia: “Esto nos permitirá una persecución penal más efectiva de los delitos violentos, mayor presencia de las policías y sacar de circulación las armas ilegales”.

“Estamos haciendo lo que no se hizo en mucho tiempo”, precisó Boric, antes de llamar a “recuperar los espacios públicos, no encerrarnos en nuestras casas. Los espacios públicos son de la gente honesta, los trabajadores, no del narco y los delincuentes”.