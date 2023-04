Paro en Calama: alcalde adelanta que clases estarán suspendidas y reitera su total apoyo a la movilización

“Me adelanto, mañana no hay clases“, con estas palabras el alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, adelantó algunas de las medidas que se tomarán en el municipio de cara al anunciado paro comunal que se vivirá este viernes 21 de abril, debido al creciente aumento de la delincuencia en esa ciudad de la región de Antofagasta.

El alcalde hizo el anuncio antes de entrar a una reunión con las autoridades del gobierno que llegaron a Calama para analizar las acciones a tomar para enfrentar la violencia en la comuna, especialmente luego de la balacera que dejó dos fallecidos y varios heridos esta semana.

Alcalde pide “acción” al gobierno

En ese sentido, el alcalde Chamorro indicó que lo que le pide a las autoridades centrales es “acción. He visualizado los anuncios, acción, es importante definir los plazos de instalación y entiendo que no vienen por 15 días, tienen que venir en plazo indefinido, hasta que las tasas de homicidios bajen“, dijo.

Eliecer Chamorro además apuntó que como alcalde apoya totalmente la movilización de este viernes. “Los alcaldes debemos el primer mandato es la ciduadanía, si nuestros vecinos nos piden el apoyo vamos a estar apoyando este paro comunal, hemos recibido apoyo transversal“, indicó la autoridad.

Escucha más sobre esta noticia y otras en “Una pausa necesaria”:

Sin clases ni transporte público

El líder comunal puntualizó que la movilización de este viernes contempla la adhesión completa de la locomoción colectiva, además de varios sectores del comercio, por lo que la asistencia a clases -que durante la jornada de este jueves ya se ha visto disminuida- será difícil si se mantiene.

“Mañana cuando hay paro comunal y no hay transporte público es difícil que los niños se trasladen, lo que ha dicho el transporte público liviano, la locomoción colectiva, es que se adhiere 100% al paro. El comercio se adhiere en forma voluntaria, hoy el nivel de asistencia fue mínima, la asistencia fue bajísima, los particulares subvencionados suspendieron las clases hasta el lunes, mañana hay paro comunal y es muy probable, y me adelanto, mañana no hay clases”, concluyó Chamorro.