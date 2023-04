Gobernador regional de Antofagasta acusa que Gobierno no está tomando en cuenta a comunidades por tema del litio: “Eso no puede ser”

Para los próximos días está proyectado que el Gobierno presente la Estrategia Nacional del Litio, la cual informará sobre la fórmula y directrices para la explotación de este mineral, tanto para una eventual empresa estatal, como también para el mundo privado.

Sin embargo, desde la Región de Antofagasta han denunciado que no se les ha tomado en cuenta a todos los actores, tal como lo reveló en ADN Hoy el gobernador regional, Ricardo Díaz.

“Ayer me tocó estar en el consejo con atacameños, en San Pedro, y ellos viven en el salar. Ancestralmente, ellos han sido dueños de esas tierras, y no se les está considerando en este lanzamiento de la estrategia. Eso no puede ser”, señaló.

“No se puede seguir actuando de esa manera, de creer que el litio se va a repartir como riqueza, así como se repartieron el cobre o el salitre. No podemos seguir con ese nivel de acción”, agregó.

En esa línea, la autoridad de Antofagasta señaló que pese a los grandes ingresos monetarios, nada de esto queda en la región.

“Esta es la región de donde sale todo el litio del país. Los $5.000 millones de dólares que han llegado al Estado de Chile han salido de esta región, y yo me pregunto dónde están las carreteras, que anualmente están inaugurando en Santiago, dónde están los hospitales, dónde están las comisarías, dónde está la ropa de protección para los policías“, emplazó.

“Cuando nosotros peleamos porque se considere a la región, peleamos en el fondo para que se reponga esta sensación de injusticia. Nos sentimos agredidos porque toda la riqueza se va y no queda nada“, prosiguió Díaz.

Finalmente, la autoridad regional manifestó que “hemos sido tajante con el Gobierno, sin nosotros no van a construir la estrategia del litio, y ahí estamos todos agrupados: parlamentarios, senadores, alcaldes, y estamos todos en la misma”.