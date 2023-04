Fiscal jefe de Calama señala que ataque a Carabineros sería una represalia por detención de uno de los hijos del agresor

Cristián Aliaga Ayarza, Fiscal jefe de Calama, conversó con La Prueba de ADN sobre los hechos delictuales ocurridos en la ciudad durante las últimas horas y abordó el tema de la seguridad.

La noche del pasado martes, 18 de abril, estuvo marcada por dos balaceras que afectaron a la Primera Comisaría y en las cercanías del terminal de buses de la ciudad. Los ataques resultaron con cinco heridos y dos víctimas fatales.

Tras lo sucedido, se pudo identificar al perpetrador. Frente a esto, el abogado señaló que “como hipótesis de trabajo se está manejando que, en febrero del año presente, en un sector denominado Limón Verde, fallece un hijo de él -eventual responsable-. Todo indica que a partir de un frustrado de camionetas robadas”.

“El día lunes, otro hijo es detenido por receptación, también de vehículo, siendo llevado al control de detención y la formalización (…) aparentemente, estas habrían sido las motivaciones para disparar contra la comisaría”, precisó.

“La motivación sobre la cual estamos trabajando hizo relación con este primer hecho, una especie de represalia contra el actuar de Carabineros el día anterior“, explicó refiriéndose a que se rata de un supuesto base.

De igual manera, más allá de las hipótesis que manejen desde Fiscalía, Aliaga puntualizó que no se podría hablar de la razón real para estas balaceras en Calama, y que “no consta en ningún documento oficial, no se ha plasmado en ningún informe”.

El delito en la ciudad

Más allá del caso puntual de las balaceras, también resulta importante tener un claro escenario de cómo se ha ido instalando y evolucionado el deleito en la ciudad de Calama.

A modo de contextualización, el fiscal detalló: “Nuestro volumen se mantiene en términos semejantes al año normal; un ingreso cercano a las 16 mil denuncias en un año calendario”

Sin embargo, destacó que “lo que han aumentado son los delitos de mayor connotación social. A modo de ejemplo, en Calama normalmente estábamos acostumbrados y manejábamos en Fiscalía, un homicidio al mes; en el mejor de los casos, uno cada 45 días. Además, existía una motivación distinta (…) con utilización de armas blancas”.

Pero ahora, “en lo que va del año, y gran parte del anterior, -creció- el uso de armas de fuego, como así también homicidios provocados en algunos casos por ajustes de cuenta en materia de droga”. “Cambia la motivación del homicidio y, lo más peligroso, la forma de comisión de los homicidios empieza a tener una preponderante utilización el arma de fuego“.

Migración irregular

Un punto que comúnmente desprende de este tipo de casos, más aún en la zona norte del país, es la eventual vinculación a los migrantes ilegales. Precisamente en esto es en lo que el abogado hizo énfasis, relacionándolo al tipo del delito.

“Los delitos de mayor connotación (homicidios, tráfico), sí se nota un aumento de ciudadanos extranjeros. No se trata de estigmatizar, pero siempre en los delitos de tráfico, el componente extranjero ha sido recurrente. Ello, porque tenemos zona fronteriza”, complementó, profundizando sobre los hechos delictuales que se van dando en Calama.