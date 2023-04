Cámara de Diputados despacha a segundo trámite proyecto que prohíbe publicidad de casas de apuesta en línea en equipamientos y recintos deportivos

El Servicio de Impuestos Internos (SII) declaró a las plataformas de apuestas extranjeras en línea como “ilícitas” en sus actividades, una categorización que fue respaldada por el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Sobre lo mismo, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó, este miércoles, el proyecto de ley que busca prohibir la publicidad de estas en eventos deportivos.

Betwey, Betano y Betson son solo algunas de las conocidas que se verían amenazas por esta medida. En caso de aprobarse la propuesta, tal y como está, las multas oscilarían entre 150 y dos mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Además, prohibiría su publicidad en recintos o equipamientos deportivos, cualquiera sea la disciplina.

El proyecto, promovido por diputados de la UDI, fue despachado por 107 votos a favor, 15 en contra y 16 abstenciones.

En la discusión, se expuso en la Cámara que este tipo de publicidad compromete la integridad psicológica de niños, niñas y adolescentes. En esa línea, la diputada del Partido Comunista, Alejandra Placencia, puso énfasis en que esta prohibición de publicidad de apuestas online en el ámbito deportivo también buscaría alejar malas prácticas de grupos como los niños y en quienes tienen una adicción al juego:

“Necesitamos proteger a los menores de edad de la participación en casinos, así como a las personas que han sido declaradas interdictos por la ludopatía. El deporte debe ser un evento positivo para nuestras familias, debe estar libre de violencia, apuntar a la vida saludable, enseñar el trabajo en equipo, no debe tener un objetivo como incentivar las apuestas”.

El presidente de la comisión de Deportes de la Cámara Baja, Luis Arroyo, criticó que, por ejemplo, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ha multado a los equipos por no vestirse publicitando marcas de apuestas en línea. Además, cuestionó que el fútbol chileno se financie de esta forma, la que estaría fuera de la regulación nacional: “Hemos visto durante esta tramitación cómo se han burlado, tanto de la comisión como de esta Cámara en general. Se ha solicitado esto y más encima, los señores de la ANFP han multado a clubes por no usar la propaganda de estas casas en línea. Si el dinero es ilegal, me preocupa saber cómo se financian los clubes de una actividad como esta. Necesitamos saberlo”.

Una de las indicaciones que se discutió en la Sala de la Cámara planteaba que se debe distinguir a las casas de apuesta online que no están reconocidas por la ley ni pagan impuestos de aquellas que sí tributan y están autorizadas. Se ejemplificó con la Polla Chilena de Beneficencia y la Lotería de Concepción.

El debate legislativo ahora se radicará en el Senado, aunque hay congresistas que estiman que su tramitación podría dilatarse.