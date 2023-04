Familiares de víctima de portonazo en Quilpué se movilizan por lenta investigación: padre murió “de pena” el domingo pasado

Stephano Hernández, un joven de 28 años, fue asesinado durante un portonazo en su casa, en Quilpué, región de Valparaíso. El hecho ocurrió en marzo pasado y a casi un mes de la tragedia, sus deudos realizaron este martes una manifestación a las afueras del Juzgado local, criticando que, a la fecha, no hay detenidos.

Único hijo del matrimonio entre María Luisa e Iván, dos adultos mayores, el crimen de Hernández afectó fuertemente a la familia: el domingo pasado Iván, el padre, murió. Un deceso que este martes, frente al Juzgado de Quilpué, en medio de una manifestación por el lento avance de las indagatorias, fue atribuido a un asunto de clases.

“Esta manifestación la tenía programada con Iván, que lamentablemente no está con nosotros. Falleció el domingo. Murió de pena, se lo llevó la melancolía, sabiendo que no había ningún avance en las investigaciones. Hoy se cumple un mes del fallecimiento de Stephano y no hay ningún avance en la investigación. Nos sentimos como ciudadanos de segunda, tercera categoría, porque no somos políticos o de alguna policía, porque altiro funcionan las investigaciones”, dijo uno de los asistentes.

La referencia a la que aluden es el crimen de Rita Olivares, la funcionaria de Carabineros asesinada y por la que detuvieron a los autores del hecho en tres días.

El fiscal Carlos Parra, a la cabeza de las indagatorias, respondió a las críticas:

“Se impartió una orden de investigar a la Brigada de Homicidios de Valparaíso, realizándose diversas diligencias, muchas de ellas en curso. Para el buen éxito de la misma, no se pueden entregar muchos detalles. La fiscalía dispone de un sistema conocido como SIAU, que significa Sistema de Información y Atención a Usuarios, a través del cual pueden hacer diversas solicitudes, como entrevista con el fiscal. Estamos siempre atentos y llanos a atender los requerimientos de los usuarios, y en este caso particular”.

La manifestación fue pacífica. Los convocados, tras la concentración, se fueron al funeral de Iván Hernández.