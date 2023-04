Juzgado de Concepción revoca libertad vigilada de imputado por homicidio de suboficial Daniel Palma: deberá ingresar a penal por tenencia de arma

Al mediodía de este martes, el Juzgado de Garantía de Concepción, en la región del Biobío, revocó la libertad vigilada intensiva de Luis Alberto Lugo Machado, uno de los detenidos por el asesinato del suboficial mayor de Carabineros, Daniel Palma.

En esa línea, el tribunal decretó el ingreso del imputado al recinto penal que determine Gendarmería, esto, para cumplir una condena anterior por tenencia de arma de fuego prohibida, ilícito perpetrado en junio de 2021 en Penco.

El fiscal Jorge Lorca indicó que la solicitud del Ministerio Público de revocar el beneficio carcelario se debió a que el sujeto no cumplió la reinserción social, sumado a que el hombre condenado no tenía domicilio conocido, y que no se presentó con su delegado ni para recibir capacitación y no reportó haber encontrado un trabajo.

“Sujeto de interés”

Luis Lugo fue detenido tras ser identificado como “sujeto de interés” en el marco de la investigación del asesinato del suboficial mayor Daniel Palma, quien falleció tras recibir un disparo en medio de un procedimiento policial en el centro de Santiago.

Debido a aquello, el pasado lunes el imputado fue sometido a un control de detención, junto a otro capturado, Ovicmarlixon Garcés, instancia donde el 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la ampliación de la detención para el jueves 13 de abril, acogiendo la solicitud de la Fiscalía, quien argumentó que aún queda mucha evidencia por analizar.

Es más, tras esta audiencia, el defensor penal público de Luis Lugo Machado, Víctor Providel, adelantó que los dos imputados por el caso del asesinato del suboficial Palma, declararán ante la Fiscalía este martes.

“Ha sido iniciativa de la defensa que ellos guardaran silencio hasta el momento, sin embargo, ellos tienen la intención de declarar y mañana los vamos a acompañar en esa declaración en la tarde”, expuso el abogado.

