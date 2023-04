Para esta Semana Santa, Carabineros y autoridades de Valparaíso, anunciaron que aumentarán las fiscalizaciones en las rutas y puntos claves de la región con el objetivo de reforzar la seguridad de quienes visitarán la zona, haciendo también un llamado a ser responsables e incrementar las medidas de autocuidado que permitan evitar accidentes y situaciones de riesgo.

Las cifras hasta ahora se mantienen en que más de siete mil vehículos han ingresado a la zona por las distintas rutas, siendo los números levemente más bajos que el año anterior por casi dos mil vehículos menos. Sin embargo, se espera que el flujo se incremente a partir de la tarde de este jueves y la mañana del viernes.

Planes

Al respecto, el Jefe de la V Zona de Carabineros, el general Edgard Jofré, afirmó que, pese a que hoy la institución está de luto frente al homicidio del cabo primero Daniel Palma, los policías seguirán trabajando, “porque cuando se elige ser carabinero más que profesión es un apostolado de vida que todos nosotros en el que quienes portamos este uniforme, nos debemos a los ciudadanos. Somos uno de los pocos que estamos entre los delincuentes y las personas y eso nunca lo vamos a abandonar”.

Por eso, la autoridad explicó que, para este fin de semana largo en la región de Valparaíso, la institución ya se encuentra desplegada con sus servicios y planes de contingencia para recibir a las personas que llegarán a la zona.

“No solo trabajaremos en las distintas rutas, sino que también en las comunas y para ello vamos a trabajar con la impronta del control y de la fiscalización, bajo las normas que la Ley nos permite, pero también con un aspecto de ser orientadores y solucionar problemas que las personas nos presenten (…) Queremos entregar un buen servicio a la comunidad y en ese aspecto, lo que nos puedan colaborar oportunamente permitiendo que los Carabineros realizamos nuestro trabajo conforme a la Ley es lo que podemos pedir para este fin de semana largo, esperando que a su término no tengamos grandes novedades”, explicó el general.

Una región preparada

Por su parte, la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, señaló que la región “se ha preparado para este fin de semana, activando distintos dispositivos y planes de contingencia en atención al aseguramiento, a dar certeza a quienes nos van a visitar de que se han generado las condiciones para que ellos puedan venir y disfrutar de este fin de semana”.

“Esto tiene que ver con la articulación con los Municipios, con las policías, la revisión de planes operacionales, el aumento de las fiscalizaciones y, por cierto, todas las coordinaciones necesarias para que esto pueda ser posible, especialmente porque Valparaíso va a ser la primera región que va a recibir este fin de semana a muchas personas que van a disfrutar de muchos de nuestros territorios”, complementó la autoridad regional.

En ese sentido, la delegada puntualizó que también se han “fortalecido los controles en el paso Los Libertadores, los mecanismos de refuerzo, los mismos sistemas de protección civil. El llamado y la invitación es a que nos visiten, a que hay una cartelera en materia turística muy importante y que este fin de semana sea de mucho encuentro, de reactivación social y económica.

Fiscalización

En tanto, el subsecretario de Transportes, Jorge Daza, detalló que “como ministerio nos encontramos desarrollando un plan de trabajo en la región de Valparaíso que va a implicar más de 550 fiscalizaciones a buses interurbanos. Esta mañana (jueves) estuvimos en el terminal de Viña del Mar desarrollando ahí nuestro trabajo y queremos indicar que esto significa un 64 por ciento más de controles que los desarrollados el año 2022″.

“Queremos prevenir los accidentes de tránsito y, también, las lamentables muertes que se producen por estos accidentes (…) Por ello, hacemos un llamado a que esta tarea no sea solo tarea del Estado, también de los ciudadanos y ciudadanas que se trasladan en los buses. Llamamos a respetar las condiciones de tránsito, a no usar WhatsApp conduciendo, tampoco beber alcohol, porque la prevención es una tarea no sólo del Gobierno, es una tarea de todas y todos los que nos vamos a desplazar este fin de semana largo”, sumó.

Se estima que, durante este fin de semana por Semana Santa, unos 270 mil vehículos entren a la región por las distintas rutas, alrededor de 100 mil por la Ruta 68, también hacia San Antonio, por la Ruta 5 hacia el norte y por la Ruta 57 hacia la zona de Los Andes. Además, hay altas expectativas del cruce a Mendoza.

“No obstante, Semana Santa en Valparaíso: Carabineros asegura estar preprado para recibir ola de turistas mayor flujo está pensado en la Ruta 68 y, por lo tanto, durante la mañana (jueves) se dispuso el sistema de peaje a mil pesos para desincentivar el flujo en el horario peak, que se espera para esta tarde de jueves y para este viernes durante la mañana”, informó el seremi de Obras Públicas en Valparaíso, Yanino Riquelme.

Una invitación comunal

Teniendo en cuenta lo anterior, el alcalde Valparaíso, Jorge Sharp, invitó a las personas a recorrer la región. “Estamos esperando a todos los turistas que vengan, particularmente de la región Metropolitana a Valparaíso. Hay buenas noticias porque la ocupación hotelera hasta este momento va en un 70%, lo que significa que va a circular por nuestra ciudad, por cafés, restaurantes, por el Muelle Prat, por nuestra costanera, por Avenida Altamirano y las Torpederas, por nuestros cerros muchísimo turismo para reactivar la economía de nuestra ciudad y producir puestos de trabajo”, cerró.