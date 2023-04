“No se ha mirado la evidencia”: abogados penalistas y criminólogos critican Ley Nain-Retamal

Un grupo de profesores y profesionales del derecho penal y de la criminología están preocupados por las recientes modificaciones que se han introducido en el Código Penal, en el marco de la Ley Naín Retamal. Una iniciativa legislativa que se discutirá y votará en el Senado este martes 4 de abril hasta total despacho.

Los firmantes afirman que estas modificaciones aumentan la confusión en el uso de la fuerza policial. De tal manera, que podrían afectar gravemente los derechos de las personas y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Además, argumentan que se debería dar claridad a las formas aceptables del uso de la fuerza, para que las policías puedan cumplir con su labor de manera adecuada y sin incertidumbre.

Igualmente, expresan que están particularmente preocupados por las modificaciones en las normas que regulan la legítima defensa y los delitos de tortura y apremios ilegítimos. Ya que, estas podrían poner en peligro a la ciudadanía y retroceder en los avances que se han logrado en materia de derechos humanos.

“No se ha mirado la evidencia”

En resumen, el grupo considera que, tal como está, la ley no contribuye a la seguridad ciudadana y finalmente señala que “no se ha escuchado la voz de quienes, en todo el espectro político, llevamos décadas estudiando el problema de la delincuencia. No se ha mirado la evidencia que hemos aportado. No se ha abierto espacio alguno en que los expertos de derecha o izquierda puedan contribuir con esta agenda”.

“El legítimo anhelo de dar seguridad a la población, de desbaratar al crimen organizado, de recuperar nuestros barrios y de respaldar la labor y dar mayores protecciones jurídicas a los miembros de las fuerzas de orden y seguridad, no son excusa para minar nuestro sistema jurídico y retroceder en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos“, añaden el texto para concluir.

Algunos de los firmantes

Entre los firmantes, está Javier Contesse, profesor de Derecho de la Universidad de Chile. Lucía Dammert, socióloga con un doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Leiden y que hace poco era jefa de asesores del gabinete del Presidente Gabriel Boric. También Jaime Winter, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile.

Además de que igualmente son firmantes, Javier Velásquez Valenzuela, quien es abogado de la Universidad Católica y doctor en Criminología de la Universidad de Glasgow. Y Mauricio Duce, abogado de la Universidad Diego Portales, con Magíster en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Stanford, California.

De hecho, el abogado y doctor en Criminología, Javier Velásquez, se refirió a esta carta a través de sus redes sociales. “Lo más interesante de esta carta es que la suscriben colegas de derecha, centro e izquierda, suscribiéndola. El diagnóstico es el mismo: La tramitación de la ley sin oír a expertos, sin atender a problemas técnicos es un daño que le causan los parlamentarios al país”, expuso.

El presidente Boric compartió la carta

A través de su cuenta en Twitter, el mandatario del país difundió la misiva de los expertos en derecho penal y criminología. “Invito a los parlamentarios a leer esta carta de penalistas y criminólogos sobre debate legislativo actual. Insisto: seguridad, justicia y derechos humanos van de la mano y se fortalecen recíprocamente“, afirmó.