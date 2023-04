Sin concierto y sin respuestas: presentarán demanda colectiva tras fallido show de Miranda! en Temuco

Este lunes 3 de abril se presentará una demanda colectiva —que reúne hasta el momento a más de 30 personas— contra los responsables de la cancelación del concierto de la banda argentina Miranda! en Temuco, programado para noviembre del 2022.

De acuerdo a lo detallado a ADN por Carolina Zúñiga Salazar quien junto a Paola Sánchez Alvarado llevan adelante este caso, esta acción legal busca entregar una compensación a los fanáticos de la agrupación, quienes acusan que no han tenido respuesta de la productora Procrea Chile SpA.

Confirmaciones y cancelaciones

De acuerdo a lo expuesto por la jurista, se publicitó que el día 6 de noviembre del 2022 Miranda! visitaría Temuco, con un show en el Casino Dreams.

“Días antes de la fecha indicada, se informó al público que Ticketek —a cargo de la venta de entradas— no era la ticketera oficial y que Dreams tampoco era el sitio, el cual sería ahora el Teatro Municipal”, señaló la abogada.

Esto fue desmentido por la productora, quienes a este medio sostuvieron que “Ticketek nunca fue la ticketera de ningún concierto de Miranda!”, ampliando que “Ticketpro levantó la venta sin tener contrato firmado, es decir, sin nuestro consentimiento”.

Comunicado DreamsTras esto, se cambió la fecha para el 8 de noviembre en esta nueva locación, pero el día del concierto, puntualizó Carolina Zúñiga, “nuevamente informan que el show era cancelado”.

Es más, en su momento, Miranda! vía Instagram, en post eliminado, informó: “Por razones de fuerza mayor y totalmente ajenas al Grupo Musical Miranda!, y ante los diversos incumplimientos con proveedores y la organización del Show por parte de Productora de Espectáculos Procrea Chile SPA, el show previsto para el día de hoy en la Ciudad de Temuco ha sido cancelado en forma definitiva”.

La demanda por daño moral

Bajo ese contexto, y “como no están determinadas las responsabilidades legales”, sostuvo la abogada a cargo de la acción, este lunes se presentará una demanda contra el grupo Miranda!, la productora a cargo del fallido show, el Casino Dreams, las ticketeras —Ticketek y Ticketpro— y la Corporación Cultural de Temuco, a través del alcalde.

Lo anterior acusando un “daño moral que origina el no poder ver a tu artista favorito”, indicó Carolina Zúñiga.

“El objetivo final es que se pueda resolver el problema, nuestros representados no han sido oídos, no han podido acceder a la información respecto a lo ocurrido y estamos hablando de algo de una perspectiva emocional, eran fans que esperaban ver al grupo musical”, manifestó la jurista.

En tanto, la abogada puntualizó que desde el Procrea “han entregado respuestas ambiguas” y la única solución que han dado a modo reparo es la asistencia a un nuevo concierto de Miranda!, agendado para el 19 de agosto en Santiago.

Esto fue desmentido por la empresa que desarrollaría el evento, acusando que este espectáculo no está organizado por ellos.

“Culpable”

Por su parte, desde la productora, Diego Fuentes, director ejecutivo de ProCrea Chile, en contacto con ADN, al ser consultado cómo responden a esta demanda colectiva, expresó: “Culpable, los clientes han sido víctimas de mi fracaso. Soy de los que piensan que la excusa agrava la falta, pero en este caso hay una situación real”.

“La productora por 3 años no tuvo ingresos, a causa de la pandemia, y tuve que despedir a todos y literalmente nos comimos la plata, junto con algunas malas decisiones que tomé como confiar en las personas equivocadas, como Alfredo Troncoso de la productora Macondo (que tiene un largo historial de fraudes desde), y en quien pensaba era uno de mis mejores amigos Juan Pablo San Martín, pero hizo mal uso de mi patrimonio usando como garantía una propiedad que vale UF 13.000”, señaló el organizador de eventos.

En esa línea, el producto complementó: “Como productora uno siempre tiene que tener un fondo para pagar los adelantos, yo no lo tenía ya, y en este caso, lo resolví con un acuerdo con una ticketera que primero iba a asegurar todos los gastos (artistas y proveedores), luego en el camino surgió que solo al artista y en base a la venta (que nosotros generamos), sí apostaron al primer adelanto para Miranda”, así que seguí adelante. Pero las decisiones fueron mías, así como la responsabilidad”.

Respecto a la acusación de falta de respuesta, el director de Procrea dijo: “La productora no está operando, no hay nadie que responda. Al principio empecé a responder yo, pero imagínate que todos los días tengas que explicar que estamos viendo cómo responder (sabiendo que no tenía cómo), lo que luego se transformó en que literalmente me agarrara a garabatos todos los días. Tengo 3 hijos”.

“N o armo conciertos para estafar a la gente”

En cuanto a las razones para cancelar el show, el director de la productora explicó: “No se vendió lo suficiente y yo le hice una oferta demasiado alta a Miranda! No considero que haya faltado marketing o acciones de venta, mi sistema de hecho es diferente, el propósito es que todo el mundo tenga acceso al entretenimiento, arte y cultura”.

“… Yo no armo conciertos para estafar a la gente; me mandé una cagada, y por eso no puedo responder. Otra cosa es deliberadamente levantar venta de shows que no se hacen o buscar excusas para pegarle una mascada a un tercero”, añadió.

“A mí me queda solo pedir perdón y seguir trabajando para poder responderle a toda esa gente. Miranda! está inflado, no vende lo que aparenta que vende, en mi caso, fue absolutamente insuficiente e hicimos todo, fuerte campaña en redes sociales, pautas radiales, influencers, promociones, etc. Miranda! simplemente no vendió lo que dice que vale”, soltó el empresario.

Venta de entradas

Sobre la venta de entradas por Dreams, el productor aclaró “ellos levantaron la venta antes de acuerdo y luego la bajaro, sí estábamos en conversaciones, pero no llegamos a acuerdo. Mientras íbamos avanzando levantaron la venta, sin haber firmado un contrato, y vendieron, pero hasta el día de hoy no han hecho todas las devoluciones”.

Finalmente, respecto a qué espera de este juicio, Diego Fuentes fue tajante: “Ser condenado culpable y además de las devoluciones, tener que pagar una indemnización. Lo asumo, pero es que no se le puede sacar dinero a quien no lo tiene (…) Estoy hasta curioso con qué se hace con las personas en mi situación, solo puedo decir que para mí todo el proceso ha sido tremendamente doloroso”.