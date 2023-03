Un hombre de 44 años fue detenido por Carabineros en la comuna de El Tabo, región de Valparaíso, luego de agredir a su pareja de 29 años.

Según informa el medio local El Líder de San Antonio, la mujer se salvó de un hecho fatal gracias a un mensaje de WhatsApp que envió a su expareja, en donde le reveló el calvario de violencia vivido.

La expareja, quien se encontraba en la región del Maule, se contactó mediante videollamada con la mujer ante los numerosos mensajes, dando cuenta de una serie de lesiones y cortes.

“Este hueó… (actual pareja), me está agrediendo, no me hables más porque me sigue pegando, me cortó y me tiene toda ensangrentada”, señaló la víctima, lo cual movilizó al hombre y padre de un hijo en común a comunicarse con personal de Carabineros de Curicó.

Estos, tras tomar nota de lo sucedido, se coordinaron con efectivos de El Tabo, quienes al llegar al lugar, constataron las agresiones y los hechos de violencia, deteniendo al agresor.

La mujer fue trasladada a un recinto asistencial, donde, según el parte médico, presentó diversas lesiones como un corte en su cara, hematomas múltiples, contusiones en la cara y un corte en su muñeca.

Pese a todo lo anterior, el hombre de 44 años quedó en libertad y con prohibición de acercarse a la mujer.