Exdirector de Gendarmería y sistema carcelario: “Las cárceles no están preparadas para recibir a todo tipo de delincuentes”

Ante el aumento de los hechos de violencia en el país, la situación carcelaria comenzó a tomar protagonismo debido al alza de la población penal.

No obstante, la institución quedó en el ojo del huracán, luego de que se conociera que un interno, el cual se había fugado desde la cárcel de Valparaíso en 2021, el cual participó en un hecho delictual que terminó con la vida de la sargento segundo de Carabineros Rita Olivares.

Sobre esta situación se refirió el exdirector de Gendarmería, Christian Alveal, quien en conversación con ADN Hoy señaló que “no se puede ignorar la realidad de la región“.

Para Alveal, “lo relevante de la política criminal de algunos países es sacar a los delincuentes de la calle y transformar las cárceles en bodegas humanas, que no hacen sino replicar estos modelos violentos que ellos conocen”.

“Le exigimos a los sistemas penitenciarios lo que el mismo Estado no les entrega“, afirmó el exdirector de la institución.

Asimismo, Christian Alveal reflexionó respecto a la criminalidad en el país. “Yo me hago la pregunta ¿Cómo no somos capaces de entender que la consecuencia de mayor eficiencia del Ministerio Público, Carabineros y PDI se traduciría en mayores ingresos a las cárceles, y no menos delitos?”

“El problema delictual es un problema social, y sin duda tiene una multicausalidad, pero se ve mucho más complejizado con el surgimiento de una nueva criminalidad, asociada a bandas, algunas con tentáculos internacionales”, añadió.

Fugas de cárceles

Por otro lado, el exdirector de Gendarmería se refirió a las fugas en los recintos, afirmando que estas son “una realidad inherente a todos los sistemas penitenciarios, los que debiesen tender a cero fugas”.

No obstante, hizo una crítica respecto a las condiciones laborales de los gendarmes. “Cuando los internos se fugan, es altamente probable que los funcionarios no hubiesen estado en labores de vigilancia, porque el mismo sistema no cuidaba las condiciones laborales de sus funcionarios”.

“El rol de la cárcel es tan importante como el de otras instituciones para proteger a la sociedad”, aseguró.

En ello, Alveal expresó que “las cárceles debiesen ser asimiladas como hospitales. Si alguien se accidenta en Buin, por ejemplo, y va al Cesfam, este lo derivará a un hospital de mayor complejidad dependiendo de sus lesiones. Las cárceles no están preparadas para recibir a todo tipo de delincuentes“.

“La condena, por muy extensa que sea, no son disuasivas, lo que es disuasivo es un régimen diferenciado de reclusión, vale decir, que un interno que tenga reincidencia, o sea un violento delincuente, tiene que tener un régimen distinto“, sostuvo.

Nuevos delitos

El exlíder de la institución también comentó los nuevos delitos que se registran al interior de los recintos penitenciarios.

“En las cárceles hay secuestros extorsivos, que se han conocido potencialmente a través de los teléfonos, lugares, porque ellos graban y envían esos videos a las familias, exigiendo que les paguen para liberar a esta persona. De las denuncias que se hacen al Ministerio Público por esto, muchas veces se desiste, y no terminan siendo condenados. Por esa misma razón, la cárcel debe ser repensada“, declaró.

“Hoy se está hablando de darle más atribuciones al uso de las armas tanto para las policías como las Fuerzas Armadas. Pero, ¿Quién hace uso de su arma al interior de la cárcel? Cuando una población penal se amotine y tenga armas de fuego, ¿Quién las va a enfrentar? ¿Vamos a abrir las puertas para que entren Carabineros o las Fuerzas Armadas?”, cuestionó.

“Seguimos en lo mismo, podemos mejorar las condiciones de seguridad y enfrentar este fenómeno del crimen organizado, pero recuerden que Gendarmería también debe ser parte de la agenda de seguridad“, cerró.