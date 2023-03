Boris Barrera, diputado PC, asegura que están comprometidos con la seguridad pero “a diferencia de la derecha, hacemos muy poco populismo con eso”

En medio del debate que se ha levantado en torno a carabineros con la crisis de seguridad y la muerte de dos uniformados en 12 días, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, se refirió a los proyectos en materia de seguridad y de las acusaciones contra su sector sobre haber socavado la imagen de la institución policial.

Frente a esta acusación, el parlamentario afirma que “es una mirada completamente negacionista del momento. Nosotros no fuimos los que desprestigiamos a Carabineros, no fuimos los que desprestigiamos a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo vamos a desprestigiarlas nosotros cuando salen unos oficiales con robo con maletas de dinero millonario? Con esos actos se descalificaron ellos mismos. Cuando aquí hubo víctimas de trauma ocular, cerca de 500 personas que perdieron los ojos. No fue algo que nosotros hayamos inventado, fueron cosas que sucedieron y negar eso es irresponsable”.

Sobre los proyectos en materia de seguridad que se discutirán en el Congreso, el diputado afirma: “Nosotros en la ley Retamal presentamos indicaciones, y eso obviamente las vamos a votar a favor en la tramitación. Vamos a votar a favor todo lo que creemos que corresponde. Por ejemplo, la ley Nain II, donde el gobierno también se comprometió a patrocinar y meter indicaciones, obviamente que la vamos apoyar”, consigna en entrevista con La Tercera.

“De hecho, dimos el acuerdo para que se sesionara esta semana, con una tabla que está establecida donde están esos proyectos. No estamos cerrados a discutir proyectos, los vamos a votar a favor siempre y cuando consideremos que van a ayudar a Carabineros y a las luchas contra el crimen organizado y la delincuencia”, agrega Barrera.

Finalmente, sobre las críticas que se han esbozado contra su sector en la materia, el militante PC asegura que “Nosotros siempre hemos estado comprometidos con la seguridad. A diferencia de otros sectores, como la derecha, hacemos muy poco populismo con eso. Tenemos muchos proyectos (de seguridad), pero no somos tan populistas como la derecha de decir que un proyecto va a solucionar todo el problema, cuando creemos que es multifactorial”.