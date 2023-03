“Aquí no hay reparación, acá está constatado el delito”: familia Frei seguirá la justicia civil para recuperar el dinero estafado

Este viernes fue condenado Francisco Frei Ruiz-Tagle, hermano del expresidente de la República, Eduardo Frei a una La pena es de cinco años de presidio, la que cumplirá en un régimen de libertad vigilada intensa, y el pago de 100 UTM como multa.

La pena se logró tras un juicio de cuatro años, donde se demostró que el condenado incurrió en los delitos de estafa, apropiación indebida, administración desleal, giro doloso, uso malicioso de instrumento público y privado mercantil falso y delito de la ley de almacenes generales de depósito.

La hija del exmandatario, Magdalena Frei, en conversación con ADN, señaló “mi padre está muy tranquilo, esto ha sido un proceso muy difícil para él, la traición de un hermano es una cosa que jamás esperó, creo que es lo último que uno esperaría de con quien te criaste, él era el hermano más cercano, en el que confiaba ciegamente“.

Sobre el falló, Magdalena Frei valora que “es un fallo que esperábamos, quizás no es el suficiente castigo que uno quisiera, pero llevábamos as de cuatro años y el fiscal, detrás de toda la investigación, logró comprobar con muchísima evidencia toso los delitos que él cometió, él tuvo que finalmente confesarlo, pese a que nunca colaboró y no mostró nada de arrepentimiento, así que estamos tranquilos con la sentencia“.

Consultada por el monto de la multa, la hija del expresidente aseguró que “obviamente es una multa claramente inferior y no es lo que uno quisiera, pero llevamos cuatro años de un gran desgaste, porque aparte del daño patrimonial hay un daño efectivo”.

“Vamos a tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance”

Sin embargo, tiene una valoración positiva del juicio.”Queda clarísimo que él es un delincuente que estuvo concertado más de 15 año, robándole en particular a mi padre y a muchas más personas”, dijo.

La familia Frei seguirá acciones civiles para lograr recuperar el dinero por el que fue estafado el exmandatario. “Aquí no hay reparación, acá está constatado el delito y está reconocido por él los más de 100 delitos de forma reiterada, en adelante vamos a tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance para alcanzar la reparación que corresponde“, dice Magdalena.