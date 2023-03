Gustavo Gatica tilda de “ridícula” a diputada Cordero tras sus dichos contra la senadora Campillai

En las últimas horas, saltó a la palestra la diputada María Luisa Cordero -conocida como la Dra. Cordero-, tras poner en duda la ceguera de la senadora Fabiola Campillai.

Dichos que generaron un repudio transversal, sumándose hace poco la indignación del Presidente Gabriel Boric. Pero alguien que no se quedó atrás y mostró su apoyo a la senadora fue Gustavo Gatica.

De forma humorística y sarcástica, el joven compartió un breve tutorial en su cuenta de Instagram para enseñar cómo los individuos con discapacidad visual pueden usar el celular. Haciendo una sutil crítica contra la diputada Cordero.

“Hago este video para mostrarles cómo las personas con discapacidad visual podemos ocupar el celular“, comenzó diciendo Gustavo.

Y añadió que esto lo hace “para que ustedes no queden en ridículo demostrando su ignorancia, como cierta persona. Así que para que no digan que veo de un ojo me voy a tapar la cara, y voy a escribir algo en una historia de Instagram”.

En eso, se puede ver que el joven se tapa los ojos con una mano y con la otra sostiene un celular para comenzar a escribir en la red social, mientras va apretando las teclas se puede ir viendo que de apoco va formando una palabra.

Así, en la siguiente historia de Instagram, Gustavo Gatica compartió el resultado final: un fondo de colores acompañado con la palabra “Ridícula”.