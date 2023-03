Estudio de Gestión Menstrual: solo el 37% de las mujeres en situación de calle tienen acceso a productos higiénicos

La falta de acceso a productos de higiene menstrual es un problema que ha sido sistemáticamente ignorado, debido a la estigmatización en torno al ciclo menstrual. Pero para poner el foco de atención en esta problemática, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) publicó recientemente un estudio sobre la Gestión Menstrual en Chile.

El estudio tiene con enfoque especial en las personas más vulnerables, como aquellas privadas de libertad, en situación de calle y quienes viven en campamentos.

De estos tres grupos, las personas en situación de calle son las que menor acceso tienen a productos higiénicos durante sus periodos. Solo un 37% indica que cuenta con toallas higiénicas o productos equivalentes para todos los días que dura el proceso, versus un 48% en las mujeres privadas de libertad y 83% en las mujeres que viven en campamentos.

No contar con estos productos obliga a las mujeres a recurrir a sustitutos improvisados como papel higiénico, trapos, hojas de periódico, etc. que no son seguros y pueden causar infecciones y otros problemas de salud.

La realidad que callan las mujeres

El 41% de las mujeres privadas de libertad indican que consiguen sus productos sanitarios mediante sus visitas en lugar de recibirlos en los recintos penitenciarios, y solo el 25% siente privacidad al momento de utilizar el baño.

Uno de los efectos más comunes que tiene la menstruación en las mujeres es el dolor en la zona del útero, por lo que muchas recurren a antiinflamatorios durante esos días. Sin embargo, el 60% de las personas en situación de calle indica que siente dolor extremo durante la menstruación al no contar con ellos.

Se estima que una persona puede gastar hasta $125.000 pesos al año en promedio en toallas desechables y antiinflamatorios si su período dura 7 días. Esta suma solo se vuelve más abrumadora si se considera que el proceso de gestión menstrual dura en promedio 40 años, y que el 30% de la población menstrúa todos los meses.