Miss Universo Chile: director del concurso es demandado por amenazas, estafa y fraude

Un duro revés sufre la organización de Miss Universo Chile, luego de que se hiciera pública la demanda en contra del director nacional del concurso, Eugenio Manzur Galeb, por delitos relacionados a amenazas, estafas y fraude.

La querella fue presentada por el abogado Karl Johanns Pirtzl, quien es el representante legal de las víctimas que acusan al jurado por una supuesta adulteración de los votos del jurado en la final del certamen de Miss Universo Chile.

La demanda en contra del director de Miss Universo Chile

Durante el mes de julio del pasado 2022 se presentó la querella contra Manzur por ser el autor del delito de amenazas de conformidad al artículo 296 del Código Penal.

Todo habría ocurrido mientras se desarrollaba el concurso de Miss Universo Chile para Miss Universo, el cual se llevó a cabo en la comuna de Santa Cruz, en la región de O’Higgins. Allí, “el querellado disponía de la franquicia del concurso”, indicó Pirtzl.

“Es inaceptable la violencia, y en este caso, en particular, creemos que una persona, que además es Director de un certamen, quien trabaja y dirige a mujeres, violente de esta manera tan grave a nuestro género, creemos que el Sr Manzur no puede dirigir un certamen de belleza tan prestigioso como Miss Universe, concurso que precisamente vela por el empoderamiento femenino a nivel mundial. Estamos en una era en donde no podemos permitir este tipo de conductas, y en el mes de la mujer hacemos un llamado a todas quienes son víctimas de violencia a denunciar y luchar por nuestros derechos y exigir respeto”, detalló una víctima afectada que resguardó su identidad.

De acuerdo con el comunicado de la parte querellante, Manzur fue agresivo con las víctimas, ya que las culpó por no haber intervenido con el jurado para que ganara la candidata que él quería.

Por último, Karl Johanns Pirtzl indicó que el mismo director de Miss Universo Chile en plena final del certamen de 2022 insultó y amenazó a las víctimas de destruir su honra en todas partes.