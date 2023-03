Ministro Ávila tras rechazo de la Reforma Tributaria: “Tenemos que ver cómo nos acercamos a las necesidades de los chilenos”

A eso de las 9:00 AM el Presidente Boric llegó a La Moneda, todo esto tras el cambio de gabinete que ocurrió la tarde de este viernes, la cual enmarca una jornada de balances y proyecciones, a un año de la asunción del mandato de la máxima autoridad.

En este contexto, ministros y ministras actuales de las carteras asistieron a la etapa de conmemoración, entre ellos el ministro de Educación Marco Antonio Ávila, quien estuvo en palestra tras protagonizar un conflicto con la diputada del Partido Ecologista Verde de Chile (PEV), Viviana Delgado.

El pasado 7 de marzo, la parlamentaria acusó al secretario de Estado de gritarle en medio de un altercado registrado en el Congreso Nacional. “Le estaba pidiendo un colegio en Maipú. La gente pide que por favor vaya alguien del Ministerio y del Municipio. Y no han ido, no han ido. Eso fue lo que lo reventó. Me gritó, me dijo que estaba cansado que lo vapulearan“, afirmó la diputada.

Ministro Ávila tras el conflicto

Luego de que el mismo Jefe de Estado declarara haber llamado la atención del líder de la cartera de educación, explicando que “no justifico que nadie, ningún ministro le levante la voz a una diputada ni a nadie, no corresponde y el ministro ha sido personalmente reprendido”, el ministro llegó a la moneda, bajo el margen del aniversario del gobierno de la máxima autoridad del país, y se refirió a la reforma tributaria, aprovechando el momento de agradecer el respaldo del presidente.

“Lo que tenemos que hacer es volver a darle respuestas a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Lamentablemente no logramos avanzar con la reforma tributaria que era una gran medida que le iba a permitir a muchos chilenos y chilenas contar con derechos sociales” dijo.



“Tenemos que seguir buscando de qué manera nos acercamos a cumplir con esas necesidades que los chilenos y chilenas tienen hace tanto tiempo” declaró.

En cuanto a la situación de conflicto, la autoridad explicó que “yo conversé estos días precisamente anoche con el presidente de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, la situación funciona bastante bien en la Cámara y yo el martes estoy nuevamente ahí, así que nada, esto es un episodio, ojalá que la gente comprenda qué fue lo que realmente lo que sucedió, y hay que seguir adelante”.

Asimismo, destacó el respaldo del presidente Boric, añadiendo que se encuentra “agradecido de eso y esto se devuelve con trabajo, trabajo y trabajo”.