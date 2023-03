Ministra Orellana resalta compromiso del gobierno con enfoque feminista: “Vamos a seguir trabajando transversalmente”

Durante la mañana de este miércoles, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, conversó en exclusiva con ADN Hoy, bajo el margen de una nueva conmemoración del 8 de marzo, instancia en la que abordó diversas aristas de trabajo del ministerio y del gobierno, considerando la propuesta de rol feminista del Estado.

“Como siempre hemos dicho, nuestra primera prioridad siempre es la violencia contra las mujeres, y en ese sentido vamos a seguir poniendo todo nuestro esfuerzo” comenzó diciendo la autoridad para luego agregar que se encuentra de punto fijo en el Senado, todo esto para la tramitación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, la cual durante el año pasado se reformuló con el fin de actualizar la norma según los estándares actuales, aumentando además el presupuesto en un 18%, “cosa que es importante porque una cosa es poner algo en una norma y otra es que tenga los recursos para cumplirse”.

“Este año lo queremos expresar en la frase Chile para todas, que significa que primero vamos a seguir trabajando transversalmente con todos los ministerios. Una de las medidas de Chile para todas fue la inauguración de la primera sala de lactancia en los Juegos Panamericanos y para Panamericanos” indicó Orellana, quien ejemplificó con el caso de la deportista Natalia Duco, y las dificultades que atravesó durante su paso por los Odesur, por no contar con sala de lactancia.

La respuesta de Orellana a Pepe Auth

Hace unos días el exparlamentario Pepe Auth reflexionó sobre el rol de Antonia Orellana como líder de la cartera de la Mujer, considerando los últimos resultados de la encuesta Cadem, análisis que la posicionó como una de las figuras políticas con menor porcentaje de conocimiento público (34%).

“Llamaría a Pepe Auth” a informarse dijo Orellana, agregando que “si es que no se enteró el lunes y sin ningún voto en contra (…) aprobamos y despachamos al Senado el proyecto de ley de reparación integral, que precisamente tiene que ver con violencia contra las mujeres y en particular con quienes quedan más desvalidos, como ocurre en la demostración más extrema de la violencia contra las mujeres, que es el femicidio”.

“Hemos creado un fondo de reparación para los niños y niñas que quedan huérfanos de madre por un femicidio, pero que además su padre queda en la cárcel o en muchos casos se suicida. Así, si (Pepe Auth), quiere decir que eso no es algo que sea significativo para las mujeres, tendrá que explicarlo, es, pero si él quiere decir que por ejemplo, la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de alimentos en un país donde todas las mujeres conocen a alguien o han vivido en el problema del abandono parental y la falta de pago de la pensión de alimentos es algo que afecta o que beneficia a solo un grupito, yo creo que está mal informado del trabajo del ministerio.

Gobierno y enfoque feminista

“Creo que es importante destacar, primero que hemos cumplido a cabalidad el compromiso con nombrar igual número de hombres y mujeres en todos los niveles del Estado, en las empresas públicas, en los nombramientos de servicio, en la alta dirección pública y por cierto, en el gabinete, los gerentes y los delegados regionales” comenzó diciendo.

“En segundo lugar, otra compromiso que tenía el Gobierno tenía que ver con incorporar a las mujeres en las reformas estructurales, que no quedáramos ahí corriendo atrás de lo micro. Y eso se cumplió. La reforma tributaria que se votó hoy día en el Congreso por primera vez en la historia de la reforma tributaria de nuestro país. Tiene un componente de género” dijo.

Asimismo, la autoridad realizó énfasis en que “el movimiento feminista siempre ha sido completamente autónomo de cualquier gobierno. Y eso es muy importante darlo a conocer para quienes quizás no conocen la historia de este movimiento. En segundo lugar, las cifras son contradictorios. Hoy día mismo sale un estudio de Ipsos que viene en algunos medios que dice lo contrario, pero sobre todo yo creo que lo importante es que las convicciones políticas no se mueven por las encuestas. Yo tengo la convicción de la plena igualdad de las mujeres y los hombres. Para mí eso significa ser feminista. Creo, como decía Julieta Gil. Soy feminista por convicción democrática y por lo tanto eso no cambia porque es un punto o no en las encuestas. Tiene que ver con convicciones” analizó la ministra.