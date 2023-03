“He intentado ser un padre presente”: Sebastián Dávalos niega proceso judicial por pensión de alimentos en su contra

El conflicto legal entre Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon agregó un nuevo capítulo luego de que este viernes, el hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, se refiriera por primera vez a los litigios que mantiene con su expareja.

“Al día de hoy no he sido notificado de demanda alguna en mi contra y que, pese a lo que la Sra. Compagnon señala, tampoco se ha iniciado acción alguna en mi contra en materia de alimentos ante los tribunales competentes”, aseguró Dávalos.

“La ambición debe tener un límite. Por eso es que he decidido emitir este comunicado para manifestar, como lo he hecho durante largo tiempo, que siempre ha existido la voluntad y las vías de comunicación para llegar a un acuerdo que sea beneficioso para nuestros hijos”, agregó el ex coordinador sociocultural de La Moneda.

En diciembre se dio a conocer que Natalia Compagnon interpuso una demanda por pensión alimenticia en contra de su ex pareja, donde lo acusó de tener problemas con el alcohol.

Sobe este asunto, Dávalos sostiene que “desde la separación de nuestro matrimonio, he intentado ser un padre presente y cooperado, y he intentado por todos los medios posibles lograr acuerdos que beneficien a los involucrados. Por ello, puedo dar prueba de que desde el cese de convivencia en agosto de 2020 en adelante, he intentado en innumerables oportunidades llegar a un acuerdo en materia de alimentos”.

“No he sido yo quien ha cerrado las puertas al diálogo y por lo mismo seguiré buscando alcanzar ese acuerdo”, afirmó el aludido.