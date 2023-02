Colegios denuncian robos millonarios reiterados en periodo de vacaciones

Diferentes comunidades escolares denunciaron que en época de vacaciones, sus establecimientos fueron víctimas de bandas organizadas, las que habrían sustraído diversos elementos desde sus interiores, todo esto, muy cerca del inicio de clases.

Y es que desde que los alumnos y alumnas salieron de clases a fines de 2022, casi una vez por semana han entrado a robar a la escuela monseñor Carlos Oviedo, que se encuentra en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana, y que ha sido violentada al menos en 10 ocasiones.

Según diversas denuncias, desde el establecimiento se han llevado televisores, computadores, útiles escolares y hasta ropa de aseo. Es más, muchos de esos delitos han quedado grabados en diversos registros que han captado los cercanos al recinto.

Robos en colegios: modus operandi recurrente

Junto con lo anterior, otras comunidades escolares comenzaron a contar que también han sido víctimas de estas bandas, tal como el colegio Carolina Vergara, ubicado en la comuna de Estación Central.

“Han entrado dos veces, y la semana pasada entraron una vez, y el mes pasado también, han estado periódicamente. Dos o tres veces se meten a robar en un mes al colegio” dijo el vecino del sector Guillermo Bustos a Meganoticias.

A los colegios nombrados, se agrega la escuela Lo Bozal de Pudahuel, la que durante verano, sufrió el robo de su portón de ingreso, previo al comienzo de clases, por lo que tuvieron que arreglarlo rápidamente.

Otra escuela afectada pertenece a la comuna Lo prado. Y es que la Fundación Julia Ester, sufrió el robo de sus cañerías de cobre, lo que provocó una inundación.

Comunidades piden ayuda

Con respecto a lo anterior, las diversas comunidades afectadas han puesto el grito de auxilio para terminar con los robos, siendo Wladimir Homel, de la Fundación Julia Ester, quien a Meganoticias que “si yo en enero o febrero tengo guardias de seguridad, nocheros, personas que vengan a hacer el aseo, no los puedo tener en enero y febrero, porque la ley me lo prohíbe. Entonces, qué debo hacer: Contratar a otras personas, y obviamente los presupuestos no darían“.