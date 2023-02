“Cuando uno piensa en esto, da miedo”: Alcalde Rodolfo Carter denuncia amenazas en su contra tras demolición de “narco casas”

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, denunció amenazas de muerte en su contra luego del inicio de la demolición de las denominadas “narco casas” en la comuna.

En conversación con Buenos Días a Todos, la autoridad comunal indicó que “cuando decidimos hacer esto, nos advirtieron desde el mundo judicial y policial que estábamos entrando a una zona compleja, con mafias más sofisticadas”.

“Yo ya había tenido amenazas en el pasado, pero yo no tengo pasta de mártir, no me creo héroe ni tengo interés en morir, me quedan muchas cosas por hacer, pero uno tiene que cumplir con su deber“, agregó.

En esa línea, el alcalde declaró que “cuando uno piensa en esto, da miedo. Tengo hijos, tengo amigos, no quiero tener un problema de esta naturaleza, pero ¿Cuál es el costo de postergar este enfrentamiento?“.

Ante estas amenazas, Rodolfo Carter adelantó que “no voy a renunciar a dejar de ir al supermercado, al gimnasio o salir a andar en bicicleta”, y que los trabajos de demolición continuarán.

“El tema de la inseguridad y narcotráfico hoy día es el más relevante para los chilenos“, cerró.