Subsecretario de Agricultura y trabajadores rurales afectados con la quema de materias primas: “La recuperación no pasa solo por la casa”

Durante la jornada de este sábado, el subsecretario de Agricultura, José Guajardo, conversó en exclusiva con ADN Te acompaña, refiriéndose a la situación de los agricultores afectados en los incendios forestales de la zona sur.

En este contexto, la autoridad explicó que los agricultores “tomarán tiempo” en volver a empezar, esto a causa de la “temporalidad climática” que es propia en ese sector productivo.

Fuegos activos y fauna comprometida

“Lo importante acá es que más que todo lo que se han creado y todo lo que se han apagado, eso yo creo que es un dato relevante. Esta región han avanzado muy, muy rápido en el control, más rápido que la otra región” comenzó diciendo el subsecretario Guajardo.

Asimismo, el subsecretario explicó que si bien existen mayor control sobre los focos de incendios, “no quiero dar una falsa señal de que aquí se ha terminado todo. Todo lo contrario. Nosotros aquí tenemos que seguir trabajando con más fuerza, porque marzo va a ser de todas manera un mes de alta temperatura para lo que son lo más habituales. Entonces, si no controlamos y construimos y extinguimos los incendios de la buena del puerto, siempre vamos a estar con esta sensación de de emergencia“.

Por otro lado, el también veterinario explicó que al momento hay 8.560 animales muertos, “una cantidad tremenda y animada a nivel nacional, más de 20.000 animal. Y cuando hablamos de animales, una gran parte de ellos son gallinas y puede parecer gallinas, pollo, aves no cierto, puede parecer algo como menor (…) pero ahí es donde está la alimentación de la gente y las gallinas que que pueden parecer muy, muy poco relevantes, tiene una relevancia muy importante en la comida diaria, en los huevo, en la cazuela, en lo que comen ocho personas” explicó.

De igual forma explicó que hasta la fecha han muerto, gran cantidad de ovejas y cabras, así como también colmenas.

Rol de las autoridades en el control de catástrofe

“Inmediatamente iniciado el incendio, el Presidente de la República mandó a algunos ministros en distintas regiones. Inmediatamente, a partir del día jueves en la noche, estuvimos día viernes, sábado y domingo trabajando en el Ministerio. Ahí se abrió el ministerio, días feriados, se trabajó con toda la gente, los equipos suspendieron sus vacaciones, volvieron todos a trabajar como equipo y eso es muy valioso, hay que reconocerlo” destacó José.

También, el político chileno destacó la labor de “no solamente los que estaban en el frente de Batalla de Fuego, sino que también de quienes “estaban en el papel firmando decretos, sacando resoluciones, haciendo cotizaciones”.

Lea recuperación post catástrofe

“Uno de los temas que afortunadamente muchos ministros que no eran del área rural han logrado empaparse, porque muchas veces el concepto urbano del incendio es si se te quema la casa es un desastre, si no se te quema, no ha pasado nada. Y en el ámbito rural no es así. O sea, sí, sí salvaste la casa, pero se te quemó todo alrededor de la casa, la siembra, la chacra, los animales, el galpón, el sector, la gallina, la trinchera. Qué comes? ¿Cómo sigues en adelante? Por eso es tan relevante” indicó José.

En tanto también se refirió a sus interacciones con la delegada de reconstrucción, Paulina Saball, “con quien he tenido la oportunidad de conversar varias veces estos días y lo han logrado internalizar muy bien. Ella entiende que la recuperación no pasa solo por la casa, pasa por por reconstruir muchas veces puentes pequeños“.

“Hay que hay que volver a sembrar. Pero si tú o en este caso si yo como Ministerio Agricultura le entrego semilla, le entrego otro tractor, le entrego un sistema de riego, es para empezar de nuevo. Pero por un lado esto demora tiempo porque hay que sembrar y hay que esperar que la planta cree que quiere fruto, pero por otro lado no lo hacemos y aunque a mí se me ocurrió, sino que también tiene una temporalidad climática, no se siembra en la mitad del invierno, hay que esperar la primavera, no es cierto? Entonces todos esos conceptos que son más bien agrícola, hay que hay que internalizar y entenderlo que por un tiempo no haber producción y no haber comida” explicó.

Para finalizar, continuó destacando la labor del gobierno del Presidente Boric. “La ayuda que nosotros damos es porque el Ministerio de Cultura nos cumplió, El Ministerio de Cultura nos dio para sembrar, para para producir y hoy día vamos para allá”.