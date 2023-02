Senador Araya y Ley de Infraestructura Crítica: “Su implementación debe ocurrir a la brevedad”

Para que las Fuerzas Armadas estén en las fronteras tras la aprobación de la Ley de Infraestructura Crítica, Contraloría debe tomar razón de dos decretos: el primero, con fuerza de ley, que ya recibió, y el segundo, un decreto supremo. Luego de esto, los uniformados podrán hacer controles de identidad, registro de vestimentas, y detener y controlar a quienes pasen a Chile por pasos no habilitados.

El senador independiente Pedro Araya, por la región de Antofagasta, fue uno de los impulsores de la ley. La mañana de este jueves habló con ADN Hoy sobre los pasos que vendrán: hay, sobre todo, una urgencia por las condiciones climáticas favorables para la migración ilegal, lo que pone presión también en la ejecución de la normativa.

“Lo que ocurre es que en la frontera, especialmente en la macrozona norte, produto de las condiciones climáticas, la mayor migración irregular por pasos no habilitados se produce durante los meses de verano y aproximadamente hasta el mes de abril, dado que después cambian las condiciones climáticas en la cordillera y se hace muy difícil cruzar. Entonces no se produce una oleada migratoria tan grande como la que estamos sufriendo ahora en la macrozona norte. De ahí el apuro del Gobierno y que planteamos los parlamentarios que representamos a las distintas regiones de la macrozona norte, de la urgencia de que las Fuerzas Armadas pudieran colaborar con Carabineros”, explicó.

En ese sentido, los reglamentos y decretos para uso de la fuerza estaban siendo redactados en paralelo a la discusión de la ley, precisó. A ello se suma, por ejemplo, según dijo el congresista, “las capacitaciones que iban a tener las Fuerzas Armadas que iban a participar de este tipo de tareas; y las mesas técnicas tienen que ver con una evaluación de qué está pasando y de qué manera hoy se puede generar un espacio de colaboración con las FF.AA para ciertas tareas de control de fronteras, cómo se controlará infraestructura crítica, de qué forma van a actuar, entre otras cosas. Son tareas que iban en paralelo. Por eso le resto dramatismo al apuro, porque ese apuro responde a una solicitud que hicimos parlamentarios de la macrozona norte producto de lo que ocurre hoy, por una fuerte migración irregular por pasos no habilitados”.

Las críticas a la Ley han ido en la línea de la formación de las propias Fuerzas, que no van en la línea del control del orden. Pero, según el senador Araya, “las Fuerzas Armadas no cumplirán tareas de control de orden público, eso está muy lejos del proyecto aprobado y del resguardo de las fronteras; segundo, por muchos años desplegamos un contingente de personas que fueron a Haití y justamente cumplieron tareas de control de orden público. Ellos tienen capacitación en la materia. Ellos harán patrullaje respecto al apoyo a carabineros y la PDI en el control de las fronteras”.

Además, hay otros márgenes por los que se deben mover: “Existe un marco más general, que son el Código de Justicia Militar, el Código Procesal Penal y el Código Penal, y a partir de eso las FF.AA. tienen un marco de acción respecto de qué pueden y no pueden hacer”.

Ante migrantes sin documentos (tomando en cuenta que realizarán controles de identidad), lo que procederá es que a esas personas se les reconduzca “con el objeto de determinar cuál es su situación efectiva para poder ingresar o no al país y en caso de no poder ingresar, puedan ser reconducidos. Hay temas de carácter práctico que tienen que ver con este tipo de situaciones, sobre todo cuando se trata de extranjeros que entran de manera indocumentada, de qué manera se va a actuar. Pero esto tiene que ser parte de la coordinación de las FF.AA. con investigaciones, que tienen que ver temas de extranjería en el país”.

“Lo que se busca con el despliegue de FF.AA. en fronteras es que puedan realizar un efecto disuasivo, porque muchos migrantes ingresan por pasos no habilitados, porque no hay ningún tipo de control. La PDI, carabineros, no tienen la capacidad de poder estar en todos los puntos de fronteras”, agregó.

Reglamento del uso de la fuerza

Son siete los puntos que se deben cumplir para hacer uso letal de la fuerza, según trascendió. Ese reglamento es “similar” al de otros países, dijo Araya. Y explicó: “Este reglamento no quiere decir que debe cumplirse al pie de la letra los primeros pasos y en casos más extremos usar fuerza física o letal; si un militar ve en riesgo su vida, puede hacer una advertencia y pasar al uso de armas letales. Es una escalada sobre situaciones teóricas, no se trata de que esto se cumpla al pie de la letra”.

Hacia el final, el parlamentario apuntó a un despliegue amplio y en paralelo en las tres regiones de la macrozona norte, “en paralelo” y “debe ocurrir a la brevedad”.