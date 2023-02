Minsal confirma que 31 mil cirugías fueron pospuestas: la cifra equivale al 10% de las listas de espera

El Ministerio de Salud entregó una preocupante cifra con respecto a las cirugías en el país: el año pasado se pospusieron 31 mil cirugías a nivel nacional, cifra que es equivalente al 10% de toda la lista de espera.

En un análisis de los datos, el Minsal explicó que las suspensiones corresponden al 8,1% de las atenciones programadas, lo que queda por encima del 3% que algunos expertos en salud consideran óptimo.

Causas de suspensión de cirugías

Bajo este contexto, el 50% de las suspensiones figura como causa el paciente, seguido por un 21,8% en las que el motivo fue el equipo quirúrgico, y un 12,7% se debió a razones administrativas, según constató El Mercurio.

En este contexto, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió a las atenciones pospuestas, indicando que estas son parte de un problema crónico del sistema, lo cual se habría agudizado durante la pandemia.

“La verdad es que nosotros tenemos un problema crónico por la insuficiencia del sistema de salud para atender las necesidades de las personas que son crecientes, esto se acentuó con la pandemia, porque gran parte de la infraestructura, los recursos de los hospitales, de los centros de salud, debieron ser dedicados a la atención de la pandemia” explicó.

“Las medidas de compensación de esa demora no han sido efectivas, no aumenta la eficiencia de los pabellones, no han destinado recursos con los presupuestos de salud para avanzar en la solución de estas cirugías” sentenció la ex autoridad.

Por su parte, el exsubsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, explicó que se debe estimular a los equipos médicos y habilitar horarios de trabajo extendidos, para ir recuperando las atenciones que no se han realizado.

“Hay que estimular a los equipos, trabajar en horario extendidos, más allá del horario diurno de los días de semana, ocupar los fines de semana, sacando listas de espera, tratando los mismos médicos que trabajan en los hospitales, extendiendo su horario” dijo Jaime.

“La gran mayoría que están bastante comprometidos con sacar las listas de espera, que evidente que no se puede sostener en el tiempo” sentenció.

En tanto, el presidente del Colegio Médico, Patricio Meza, señaló que las atenciones en salud pospuestas durante 2022 son un problema que alude a la dignidad de las personas, agregando que autoridades y organizaciones deben trabajar juntas para enfrentar esta situación urgente.

“Los chilenos, la gente enferma que necesita que los atiendan, es un problema de dignidad. Entonces, hay que juntar a todo el mundo, organizaciones, ministerios, los que pueden promover recursos para poder resolver el problema” explicó por su parte Meza.

“Incentivar a los médicos, y hay que sacar plata, hay que pagarles para que se esfuercen, trabajen más tiempo, y puedan solucionar de una vez por todas este problema de la lista de espera. Porque esto no se termina, esto va acrecentando” añadió el presidente del Colmed.