“No sé en qué agenda de reivindicación indígena eso puede tener justificación”: Tohá anuncia acciones legales tras adjudicación de ataque incendiario de la CAM

La mañana de este viernes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al ataque incendiario que se adjudicó la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) en la comuna de Teodoro Schmidt, en Temuco.

En medio de la emergencia que sufre la zona centro-sur del país, el pasado miércoles 15 de febrero, cinco máquinas fueron quemados en el fundo Santa Ilse en el sector Quelimanzano en la ruta que une Teodoro Smith y Nueva Imperial, en Temuco.

Hecho que se adjudicó la CAM, a través de un comunicado publicado por el sitio Werkén Noticias:

“En esta acción no resultaron personas lesionadas y dejamos en claro que se tomaron en cuenta las condiciones del terreno y clima para asegurarnos de no exponer a la población civil, viviendas ni terrenos de comunidades aledañas”, manifestaron justificando el hecho.

Además, desde el movimiento agregan que solo querían afectar la maquinaria de la empresa CMPC “y en caso de expandirse a estos desechos forestales fuera fácil de controlar por bomberos”.

Ante ello, la ministra Tohá anunció que el gobierno presentará acciones legales en contra de la CAM y para quienes resulten responsables, y remarcó que “un incendio en estas condiciones no es controlable, no se puede anticipar que se puede controlar(…) No sé en qué agenda de reivindicación indígena eso puede tener justificación”.

Un incendio en estas condiciones no es controlable

“Esos cálculos que dice la CAM que hizo, no sé en base a qué puede hacerlos. Un incendio en estas condiciones no es controlable, por lo tanto desde el momento en que decide hacer una acción de ese tipo, está poniendo en riesgo la vida de personas”, agregó la jefa de gabinete.

De acuerdo a información de Carabineros, un grupo de sujetos encapuchados y armados, intimidaron a un trabajador del fundo Santa Ilsia, en la comuna de Teodoro Schmidt, para posteriormente incendiar cinco maquinarias.

Cabe mencionar que según señaló el comandante de Carabineros Miguel Ochoa, el ataque provocó un foco de incendio forestal que fue combatido por personal de Bomberos y de la misma forestal.