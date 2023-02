“No estamos viendo la realidad del país”: Alcaldesa de Santa Juana critica negativa del Gobierno a royalty forestal

“Me parece mal, significa que no estamos siendo valientes y no estamos viendo la realidad del país“, esa fue la reacción de Ana Albornoz, la alcaldesa de Santa Juana (una de las comuna más afectadas por los incendios forestales), al saber la negativa de la ministra del Interior Carolina Tohá ante un royalty forestal.

“Yo creo que el gobierno tiene una opción. Nosotros necesitamos miles de millones de pesos para reconstruir al país, ¿qué ha hecho el Estado de Chile para no tocar a las empresas? Ha tratado de parchar con plata de todos los chilenos las problemáticas que han ocurrido históricamente en el país”, dijo al respecto, en radio Duna.

Respondió a la ministra de Interior

Luego, la lideresa de la comuna ubicada en la región del Biobío, se refirió a los dichos de la ministra Tohá. “Yo le contestaría a la ministra que si vamos a ocupar el 2% constitucional entonces para reconstruir, lo que le explicaría a ella, que no ha venido a Santa Juana todavía. Es que acá tenemos el 75% de la comuna en el suelo“, manifestó.

“Tenemos gente hospitalizada, quemada, tenemos gente que falleció. Nuestra matriz productiva está en el suelo, nuestro medio de producción está en el suelo, nuestros sistema de agua está en el suelo, nuestras postas rurales ya precaria. La gente no tiene trabajo y está condenada a la pobreza e indignidad absoluta“, añadió.

Para más adelante, la alcaldesa de la comuna damnificada señalar que “eso nosotros desde Santa Juana no lo vamos a permitir (…) ¿Por qué el Estado no se pone del lado de los habitantes que sufren, de la gente que está siniestrada, y se pone del lado de las empresas cuando incluso las empresas se están sentando a negociar?“.

“Me parece muy violento”

Posteriormente, la alcaldesa Ana Albornoz comentó las declaraciones del actual candidato al Consejo Constitucional y expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, y del presidente de la Sofofa, Richard von Appen, en contra del royalty forestal.

“Cuando yo veo las declaraciones de Juan Sutil, las del señor Von Appen, a mí eso me parece muy violento. Ni siquiera hablo de las empresas forestales… El Presidente da esas declaraciones, que para mí es cauta, y luego de eso, la Sofofa le contesta al Presidente“, planteó la autoridad municipal.

“A autoridades, que puede ser para mí, para cualquier autoridad, ‘si siguen hablando de regulación de royalty, de impacto ambiental para las industrias forestales, nosotros les quitamos los aviones’“, complementó después.

Finalmente, la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, afirmó que “si no tuviéramos tan desregulada la industria forestal, entonces cuando hubiera un incendio nos costaría mucho menos controlarlo“.