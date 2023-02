Alcaldesa de Santa Juana critica demora en decretar Estado de Excepción: “Los habitantes merecen una explicación”

La comuna de Santa Juana, en la región del Biobío, enfrentó uno de los incendios más grandes en la historia de Chile, el que tardó 12 días en ser contenido. La alcaldesa de la comuna, Ana Albornoz, apuntó contra el ministerio del Interior por la demora en decretar Estado de Excepción Constitucional.

La edil relató lo difícil que ha sido para los habitantes de la comuna, quienes ha debido estar ayudando en la emergencia, a la vez que han perdido casas o tienen algún familiar damnificado, por lo que la alcaldesa pide ayuda psicológica para el sector. “Vimos personas calcinadas, animales quemándose, conocidos arrancando del fuego. Eso sicológicamente no es fácil de sostener” sostuvo.

Pese a ser cercana al Gobierno, tienen duras críticas contar la ministra Tohá, señalando que “no me pueden pedir que no diga que se tuvo que zanjar el estado de catástrofe antes. Ahora nos enfocamos en la reconstrucción, porque tenemos que seguir viviendo, pero tenemos que empoderarnos”, consigna La Tercera.

Sin embargo, hace una diferencia y asegura que “el Presidente nos dio prioridad nacional, él ha tratado de que la gente sea empática y tenemos una comunicación directa, nos ha ayudado harto. Pero, por otro lado, no puedo dejar de insistir y decir que Interior no decretó estado de catástrofe cuando tenía que hacerlo. Los habitantes merecen una explicación”, dijo la edil.

En el mismo sentido, Albornoz argumenta que “La crítica es a Interior, porque el resto del gobierno lo ha hecho bien. ¿No nos quieren ayudar porque los criticamos? La ministra del Interior fue ayer a Nacimiento y no vino a Santa Juana, ¿y por qué no vino? La gente nos dice ‘no vino porque sabe que estamos molestos con ella’. Lo mismo que las forestales, que los vecinos dicen que amenazan con dejar de ayudar. No podemos dejar de decirlo, pero lo que queremos es que haya un acuerdo país, porque nos tienen que ayudar como sea. Esto es sentido común, es sana crítica”.