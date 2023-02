Comunidades mapuche de Los Ríos exigen renuncia de delegada presidencial por polémica aprobación de proyecto inmobiliario en Isla Teja

La delegada presidencial de la región de Los Ríos, Carla Peña, está siendo objeto de un fuerte cuestionamiento, debido a presiones que habría ejercido en el encargado de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de minería local, Patricio Tenorio, para aprobar un proyecto inmobiliario en el sector de Isla Teja.

Se trata del Condominio Parque Río Cruces II, de la constructora Pacal s.a., que contempla cuatro edificios de 12 pisos cada uno. La declaración de impacto ambiental fue aprobada el pasado 7 de febrero por la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) regional, con la venia de la delegada Peña, pero el rechazo de las Seremis de Medio Ambiente y de Desarrollo Social.

El reciente lunes 13, desde la comunidad mapuche Koliñir, que reside en Isla Teja, aseguraron que hubo presiones por parte del jefe de gabinete de la delegada, Sebastián Arriagada, en contra de Tenorio.

“Yo la verdad estoy muy apenado y avergonzado de la votación y, bueno, la incidencia de la Carla fue muy fuerte, al punto de enviar a su jefe de gabinete a escoltarme prácticamente a la votación y usando términos que, según él, no bajo amenaza, pero que ponían en cuestionamiento mi cargo, que no sabía cómo funcionaba, que era una votación técnica, que tenía que acogerme a lo que dijo Sernageomin, entre otras cosas. Y claro po’, no tenía mayores argumentos para contradecirlo y fue una presión fuerte que no había vivido antes. Me siento arrepentido por eso, pero es poco lo que se puede hacer luego de la votación, más que aprender de sus errores y tratar de redimirlos”, dijo Tenorio, citado por Río en Línea.

La misma comunidad, a raíz de estas declaraciones, exigieron la renuncia de la delegada, “debido a la gravedad de estos hechos, dan cuenta de actos de corrupción en la toma de decisión en el Sistema de Evaluación Ambiental de la región”.