Osorno: mujer acusa haber recibido completo con una tuerca en su interior

Este viernes, una mujer en la ciudad de Osorno, región de Los Lagos, denunció haber encontrado una tuerca dentro del completo que pidió en una cafetería de la ciudad.

El suceso no terminó ahí, pues la afectada recibió una particular respuesta del local, al que acusó no haberse hecho responsable.

Norma Mancilla, quién vivió el particular hecho, relató que fue a comer al Café Central de Osorno, su lugar predilecto para comer completos, sin embargo, no se imaginaba lo que se encontraría. Su pedido tenía una tuerca dentro.

La clienta, sorprendida, dio aviso al local del particular hallazgo. Fue aquí cuando la mujer quedó todavía más asombrada, ya que ante su reclamo, la respuesta del local habría sido inédita.

“En vez de disculparse o extrañarse de tal error, nos responden ‘deje su reclamo, ¿quiere la plata o producto?'”, dijo la clienta al medio Soy Osorno.

“El local no mostró preocupación”

“Yo esperaba que al menos se sorprendieran“, dijo Norma Mancilla. La clienta señaló que desde la administración del local, no tomaron su reclamo y no mostraron preocupación ante el riesgo de la presencia de una tuerca en la comida.

“La administradora incluso comentó: voy a ver cómo está funcionando la máquina de tomates sin la tuerca” afirmó la clienta y añadió: “Nos entregaron otro completo mal hecho, frío, ni parecida a la calidad que se espera de ellos, lo probé, pero no me atreví a comerlo”.