Una grave denuncia hizo el presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Comar), Juan José Ugarte, a propósito de los incendios forestales que están afectando al sur del país: al menos tres aeronaves dispuestas por el gremio forestal han sido atacadas con armas de fuego, durante el proceso de extinción de las llamas.

En un video difundido durante el fin de semana, el líder gremial contó: “Es una situación de extrema gravedad, como lo demuestra el ataque a balazos sufrido hoy por una tercera aeronave que combatía un incendio intencional en Arauco. Todo esto, mientras en La Araucanía se han multiplicado los focos, donde los brigadistas no han podido combatir por el control territorial de grupos fuertemente armados que impiden su acceso”.

La situación fue calificada de “gravísima“, de “acciones criminales que no dudan de poner en riesgo vidas humanas, poblados y el medio ambiente”.

Ugarte también aseguró que, con la evidencia que tienen como Corporación, pueden constatar focos de incendios intencionales que “prenden de manera simultánea, a, en medio de la noche”: “En Araucania sola anoche (viernes 10 de febrero) hubo 15 focos simultáneos que demuestran la clara intencionalidad de este verdadero crimen ecológico, que ponen en riesgo vidas humanas. Las capacidades están siendo superadas”.

El presidente de Comar apuntó a zonas rurales donde “ni brigadistas, ni aeronaves pueden entrar”. Así, la solicitud que hacen es la de un posible toque de queda: “Que se restrinja el desplazamiento a las comunas rurales donde se concentra la intencionalidad de los incendios”.

“Entre ayer y hoy (viernes y sábado pasados) las empresas forestales han combatido más de 90 incendios intencionales, con 21 de ellos en plena actividad, pero hay zonas donde, por control territorial por parte de grupos armados, los equipos de emergencia no pueden ingresar a combatir el fuego por falta de seguridad para brigadistas, personal y aeronaves. No podemos exponer sus vidas si no hay seguridad”, concluyó.

La jornada de este martes, la ministra Camila Vallejo se abrió a la posibilidad de implementar toque de queda en algunas zonas, considerando las evaluaciones de la jefatura de Defensa y la seguridad de las familias. Todo, a solicitud de la oposición.