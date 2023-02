Incendios forestales: Corporación Chilena de la Madera desmiente denuncia por ataque a aviones

Durante la jornada comenzó a circular un video en donde el presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Juan José Ugarte, denunciaba que al menos tres aeronaves dispuestas por el gremio forestal han sido atacadas con armas de fuego, durante el proceso de extinción de las llamas, lo que ha sido desmentido.

Desde Corma aclaran que “el video es real, pero es antiguo y en relación a otras emergencias“. “Manos desconocidas lo están difundiendo como que fuera de ahora, pero es una fake news”, agregan.

En el video, el presidente de la institución señalaba que “Entre ayer y hoy (viernes y sábado pasados) las empresas forestales han combatido más de 90 incendios intencionales, con 21 de ellos en plena actividad, pero hay zonas donde, por control territorial por parte de grupos armados, los equipos de emergencia no pueden ingresar a combatir el fuego por falta de seguridad para brigadistas, personal y aeronaves. No podemos exponer sus vidas si no hay seguridad”.

Desde la Corporación finalizan asegurando sobre los ataques que “no es verdad. Nosotros nos hacemos responsables de nuestras denuncias”.

La difusión del video se da en el contexto en que las autoridades se encuentran estudiando la posibilidad de implementar toques de queda en los lugares afectados por los incendios.