Hijo de hombre de 103 años que lo perdió todo en Quillón relata el calvario por incendios forestales: “Está emocionalmente por el suelo”

Este lunes, el Ciudadano ADN conversó con Víctor Urrea, hijo de Héctor, hombre de 103 años que lo perdió todo a causa del incendio forestal que afectó a la comuna de Quillón, en la región de Ñuble, y que debió enfrentar la muerte de sus 16 mascotas.

“Afortunadamente él fue rescatado por vecinos. En este momento estamos en la casa de mi hermana, en Chillán, es un espacio bien reducido, pero con harto amor, porque desafortunadamente lo perdimos todo. Yo perdí mi casa, se perdió la casa de mi padre, muchos recuerdos, herramientas y como vivimos en el campo, es compleja la situación”, relató el hombre afectado.

Consultado por el estado de su padre, Víctor manifestó que “él tiene ratos lúcidos y ratos en los que está emocionalmente por el suelo, porque se acuerda de sus 16 animales que se quemaron, se quemaron 16 perritos que no estaban amarrados”.

“Esto fue horrible. Yo trabajo en el Aeropuerto de Santiago, y me llama mi señora y me dice trata de buscar un televisor y vi como mi casa se quemaba en vivo, con mi señora al teléfono”, relató Urrea.

“Un trayecto eterno”

En esa línea, tras conocer la quema de su hogar y el de su padre en vivo por TV, Víctor se dirigió a Recoleta, Santiago, donde arrienda un departamento, para luego dirigirse a Chillán.

“Tomé la camioneta que me pasó la empresa. Fue horrible, un trayecto eterno, pero llegamos a Chillán y me encuentro que la autopista del Itata estaba cortada. Le explico la situación de Carabineros, ya que no dejaban pasar a nadie y accedieron a dejarme pasar. Ahí me encuentro con el segundo control y Carabineros me ayudó y me dijo vamos a buscar (a mi papá), porque se conmovieron porque tiene 103 años y me acompañaron a buscarlo y lo logramos traer a Chillán”, agregó el hijo de don Héctor.

“Uno como es joven se contiene muchas veces, pero son tantos sentimientos encontrados, que hay momentos en que uno se quiebra y quiere estar solo, porque se perdió toda una vida”, agregó Víctor.

Ayuda

Respecto a si don Héctor ha recibido ayuda emocional tras este trágico hecho provocado por incendios forestales, su hijo expuso: “El día domingo, ayer, fuimos catastrados por la municipalidad, que andaba con el equipo completo, con psicólogo, con el Departamento de Vivienda y de Bienestar y andaba el psicólogo del gobierno central y estuvieron hablando con mi papá

“Hemos recibido apoyo de la municipalidad en cuanto a eso, apoyo emocional y bueno, la parte económica, y todo lo que es hogar estamos a la espera, porque no somos los únicos, acá en el sector hay 35 familias afectadas”.

“En el campo nosotros cosechamos nuestros propios productos y se plantaba poquito, pero era para consumo familiar y lo perdimos todo. Perdimos los animales, perdimos árboles frutales, herramientas. Nosotros disponemos de nuestra propia agua potable y ahora es un verdadero desierto”, complementó Víctor.

En esa línea, el hijo de don Héctor señaló que en este momento lo que más se necesita es “reponer motores, porque si bien la compañía eléctrica está reponiendo postes, aún no hay luz acá”.

A esto, se suma la necesidad de contar con maquinaria pesada para “lograr sacar los escombros” y al mismo tiempo, “material de construcción”, para poder levantar nuevamente su hogares tras los incendios forestales.

Debido a esto, Víctor Urrea hizo entregó datos de su cuenta bancaria para recibir ayuda económica:

Nombre: Víctor Urrea Paredes.

Banco: Estado.

RUT: 13381070-6.

Cuenta: RUT.

Número de Cuenta: 13381070

Celular: +56 9 3642 1881.

Correo: vurreaparedes@gmail.com