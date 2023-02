Una niña chilena de siete años fue diagnosticada con cáncer de mama. El caso podría ser único en el mundo, pues se trataría de la paciente más joven con esta enfermedad.

La familia de Maura, oriunda de Quillota, región de Valparaíso, espera viajar a España para continuar con el tratamiento. Mientras, se encuentran a la espera de los resultados de los exámenes tras la cirugía.

La lamentable noticia llegó cuando la menor tenía seis años, luego de que su mamá la llevara al médico por una pequeña protuberancia que apareció en una de las mamas de Maura.

La niña fue sometida a una cirugía, en la que tuvieron que extirparle una mama para detener el avance del cáncer. Sin embargo, al tratarse de un caso nunca antes visto en Chile, la situación se vuelve compleja.

“A nivel mundial no existe ningún caso parecido al de Maura”

El presidente de la Asociación Chilena de Paciente Oncológicos, Felipe Tagle, dijo al respecto al medio 24 Horas: “Cuando nosotros empezamos a tocar el caso, mucha gente nos decía que no lo podía tomar, que no se atrevían, porque no lo conocían”.

“A nivel mundial no existe ningún caso parecido al de Maura. El único parecido que tiene es el de una niña que le detectaron un cáncer similar a los 10 años en Estados Unidos. Es uno en 200 millones, el de Maura puede ser uno en 400 millones”, señaló Tagle.

La causa de muerte más común en las mujeres chilenas

El cáncer de mama es la primera causa de muerte de mujeres en Chile. Las cifras hablan de que una de cada tres mujeres muere por esta enfermedad, la que tiene un promedio de edad entre los 45 y los 65 años.

Ante una eventual metástasis del cáncer, Tagle comentó: “Si no tiene metástasis viene un proceso de una radiación que al ser un paciente muy especial, muy chica, no existen registros tampoco para ese tipo de radiación”.

El doctor agregó que se contactaron con unos especialistas en España, quienes han visto casos similares, por lo que ahora la esperanza de la familia se encuentra en Europa.