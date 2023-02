Así es el Air Tanker: la aeronave estadounidense que llega a apoyar en el combate de los incendios

La ministra del Interior, Carolina Tohá, informó en medio del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres que el próximo lunes regresará a Chile la aeronave DC-10 o también conocida como “Air Tanker” para combatir los incendios forestales en Ñuble.

La aeronave arribará hasta el aeropuerto Carriel Sur, en la región del Biobío, donde tendrá su base para luego comenzar traslados en apoyo a la extinción del fuego en las zonas que se requieran.

“Una nave de mayor envergadura, con buen rendimiento en ciertas condiciones, será por cierto un aporte complementario a los recursos aéreos y terrestres con los que hoy trabajamos”, sostuvo el gerente de Protección contra Incendios Forestales de CONAF, Pablo Lobos.

El “Air Tanker” tiene una capacidad de carga de 36 mil litros de agua y en el 2019 ya había apoyado en el combate de incendios en el país.

El avión estadounidense debutó en la extinción de incendios aéreos en el 2006, bajo la administración de 10 Tanker. Generalmente, es utilizado para combatir las llamas en terrenos forestados y rurales.

Con una envergadura de 50,4 metros, 55 metros de largo y casi 18 metros de altura, el “Air Tanker” es un gran recurso que permitirá extinguir el fuego de más de 45 metros de superficie, lanzando su carga completa en tan solo 4 segundos.

