Lo que saben en la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transporte de Valores (Aseva) del robo del domingo en el Mall Plaza Egaña, en La Reina, es: que la directiva de funcionamiento del recinto señaló que ese día habrían 14 guardias de turno, pero eran 13; y que de todo el grupo, uno no contaba con su acreditación. Aldo Vidal, coordinador técnico de la asociación gremial, lo precisó este miércoles en ADN Hoy.

Luego, explicó una distinción: el vigilante privado, que tiene mayor capacitación, puede portar armas y está destinado a entidades estratégicas, como bancos, Metro y otros; y los guardias, que son la mayoría de la seguridad privada y que está en supermercados, tiendas, malls.

En ese sentido, señaló que más que un problema, “hay un desafío: no porque faltaron guardias o porque uno on estuviera acreditado llegaron estos delincuentes a robar la tienda del centro comercial. Convengamos que un guardia de seguridad no tiene ninguna capacidad de respuesta frente a delincuentes armados, con esa osadía y esa capacidad. El guardia hoy, con la regulación que existe, es un ente disuasivo: intenta disuadir la comisión de un delito. En lo que hay que enfocarse es en el cambio en la regulación: es impresentable que no tengamos una Ley de Seguridad Privada, que los guardias no tengan las capacidades”.

El nudo crítico, agregó más tarde, tiene que ver con la autoridad fiscalizadora, que es también la acreditadora: no está logrando responder a la demanda “en términos de contar con guardias de seguridad. . Hoy es muy difícil, para empresas grandes o pequeñas, poder tener la totalidad de sus guardias acreditados porque hoy no da abasto la autoridad fiscalizadora en generar la demanda de cursos, los exámenes que tienen que entregar, etc. (el OS10 de carabineros)”.

Y si bien en Aseva han visto que hay un interés por parte del actual Gobierno en la seguridad privada, e incluso han habido diálogos, “cuesta mucho avanzar”.

“Es el momento de pensar que sí deba haber algo más que un guardia de seguridad, pero para ello hay que contar con una Ley. Hay una que está en discusión en el Congreso desde 2008″, complementó Vidal, aclarando que la seguridad privada hoy es vista en la legislación como “coadyuvante de la seguridad pública”.

“Cuando se requiere una mayor cantidad de componentes apoyando a la seguridad pública, cae de maduro una ley que venga a recoger todo eso. Creemos que la seguridad privada, no municipal, puede asumir alguno de los roles que tiene la seguridad pública y descongestionaro un poco a la seguridad pública, en particular carabineros”, propuso. Y hacia el final, concluyó:

“Si la demanda en seguridad es aún mayor, tendremos que ir buscando cómo entregamos las herramientas al guardia para que vaya asumiendo otro rol. Pero hay un actor intermedio, que creo que es relevante: la seguridad municipal. Hoy no hay nada en ese aspecto. Las municipalidades intentan tener un equipo, llegan muy pronto, porque hay un gran riesgo, pero ahí hay que potenciar mucho eso: la seguridad pública, la comunal, la privada, si hay buena definición de roles, responsabilidades y buen trabajo de coordinación, podemos enfrentar de mejor manera los problemas que tenemos como país en términos de seguridad”.