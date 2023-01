Macrozona sur: seguro de pérdidas ocasionadas en actos violentos comenzará a regir el 31 de enero

A partir del 31 de enero, todos los transportistas de carga y contratistas forestales de la macrozona sur, tendrán acceso a un seguro que permita cubrir la totalidad de las pérdidas ocasionadas en actos violentos o cómo lo ha llamado el Gobierno, “el riesgo político”.

Esto se hará por medio del Banco Estado y en una primera etapa, como explicó en Concepción el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, habrá una gradualidad en las coberturas a medida que avance el primer trimestre de este año.

“Así como va a estar disponible el 31 de enero un seguro por riesgos políticos, durante febrero el Banco Estado se ha comprometido a poder colocar a disposición un segundo instrumento que se suma al seguro colectivo”, detalló la autoridad de Gobierno.

“En marzo hemos quedado en reunirnos para avanzar en una tercera fase que permita tener una herramienta que les permita acceder a un seguro para la carga que transportan”, agregó el subsecretario Monsalve.

Este acuerdo alcanzado este viernes 20 de enero forma parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno como parte de las negociaciones con los gremios durante las paralizaciones del 2022.

“Un avance”

El presidente de la Federación de Camioneros del Sur, Freddy Martínez, se mostró satisfecho por este logro alcanzado.

“Los tiempos se han cumplido, ha habido trabajo con el Gobierno, que a veces se torna tenso, pero que en esta oportunidad es un avance“, expuso el líder gremial.

“Primero no existía un sector importante de la octava y novena región, y la región de los Ríos, donde hubiera el aseguramiento de las herramientas de trabajo, que es la primera etapa que se ha hecho”, añadió.

Por parte de la Asociación de Contratistas Forestales, su gerente René Muñoz, precisó que el Gobierno cumplió con lo pactado el año pasado.

“La actividad de los contratistas forestales no funciona sin no existe seguro, por tanto, la preocupación que manifesté al Gobierno el año pasado. Hoy se hizo realidad, tenemos que verlo y analizar, pero creo que significa un apoyo, principalmente para los pequeños y medianos empresarios que hoy no tienen la posibilidad de acceder a un seguro por el costo de las primas”, indicó Muñoz.

En concreto, la fórmula contará con dos seguros: el primero será para vehículos pesados de transporte, y el segundo cubrirá equipos móviles forestales.

En cuanto las tarifas estimadas, para camiones el monto asegurado llegaría a las 1.7000 UF (unos 61 millones de pesos) mientras que para los equipos móviles, el seguro cubrirá 2.750 UF (cerca de 97 millones de pesos).