“Para el sistema no existo”: exdiputado Rodolfo Seguel denuncia que no aparece en el Registro Civil

Algo muy inusual le ocurrió al exdiputado de la Democracia Cristiana, Rodolfo Seguel, cuando intentó sacar documentación del Registro Civil.

Y es que el expresidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre no pudo obtener los documentos que necesitaba, ya que el sistema indicaba que su RUT no era compatible con su nombre. En palabras simples, Seguel no existía.

Según reportó La Segunda, el suceso ocurrió el martes de esta semana. El ex dirigente necesitaba obtener un certificado de antecedentes, otro de nacimiento y uno de dominio vigente de un automóvil, trámites que usualmente se pueden hacer por Internet. Pero pese a todos sus intentos, no logró su cometido.

Lleno de frustración, el ex diputado acudió presencialmente a una oficina del Registro Civil en Isla de Maipo. Pero la funcionaria que intentó realizar el trámite por él obtuvo la misma respuesta del sistema.

“Estoy vivo y para el sistema no existo”

“‘No puede ser’, me decía la funcionaria”, contó Seguel al mismo medio al ver el resultado. Acto seguido, “le extendí mis manos para que las tomara y comprobara que estoy vivo. Estoy vivo y para el sistema no existo“.

Por lo menos, Seguel se tomó el incidente con humor y bromeó con las funcionarias diciendo: “Si me muero, las voy a venir a penar“.

¿Qué pasó realmente?

Desde el Registro Civil señalaron que lo más probable es que el hecho se deba a que cuando Seguel era diputado, el Congreso haya pedido restricción de datos, y que luego no se haya hecho el trámite para revocar la medida.

El problema debería quedar resuelto durante la jornada de este jueves.