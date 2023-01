El comunero mapuche José Tralcal Coche fue condenado a 18 años de cárcel por el incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, pero el 16 de diciembre fue beneficiado por la Corte de Apelaciones de Temuco con la pena alternativa de libertad vigilada.

La Corte Suprema revisó el caso y secundó el informe de Gendarmería de Chile que no recomendaba dar el beneficio carcelario al comunero, revocando la medida.

Este lunes, José Tralcal se presentó de manera voluntaria en el Centro de Educación y Trabajo de Gendarmería en Victoria, en la región de la Araucanía, para volver a cumplir su condena.

El comunero señaló al ingresar al centro de detención que “me vengo a presentar voluntariamente hoy día a gendarmería al centro de Victoria porque no quería darle motivo al Gobierno para que no digan que no quise presentarme, de que hay una intensión de fuga”.

Tralcal también señaló que se entregaba voluntariamente para “taparle la boca a todos los grandes ricachones y todos los políticos, también al Mellado, que tanta tontera habla, y al delegado presidencial de la Araucanía”.

El comunero debe cumplir 14 años más de condena, pero cuenta con los beneficios de poder estar recluido en un centro de educación y trabajo, además de contar con salida dominical.