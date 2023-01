Jaime Andrade, director del liceo Augusto D’Halmar: “La misma alcaldesa no llamó a concurso porque no tenía quién me ganara”

Jaime Andrade, el director en proceso de sumario en el liceo Augusto D’Halmar, conversó con La Prueba de ADN sobre la polémica de su estado y acusa una persecución política.

Actualmente, Andrade se encuentra suspendido de sus funciones en el establecimiento debido a la situación sumarial que traviesa y que ha generado controversia.

Según apunta Emilia Ríos, alcaldesa de Ñuñoa, comuna donde se ubica el colegio, se registran varias denuncias en contra del directivo. Esto, porque supuestamente se “estarían incumpliendo el reglamento del establecimiento”.

El director explicó que “el año pasado le dimos matrícula a 29 niños y el Ministerio nos multó porque habíamos repetido a nuestros niños repitentes“.

“La Corporación nunca hizo un descargo de nada. Entonces, este año, nosotros hemos preferido cumplir el programa“, agregó Andrade, contextualizando sobre la problemática de fondo.

Persecución política

Respecto a la persecución de carácter político a la que apunta Andrade, ligado directamente a las acciones tomadas por parte de la alcaldesa Emilia Ríos, identifica esta posibilidad “porque no tengo otra explicación“.

“Yo soy un director transversal, nunca he tenido una situación política en el colegio“, aseguró Jaime Andrade adentrándose en el sumario al que está expuesto en el liceo Augusto D’Halmar y sin poder ejercer su cargo.

Respecto a la posibilidad de dejar su rol como director mediante el procedimiento normal, señaló que “la misma alcaldesa no llamó a concurso porque no tenía quién me ganara”.

“La comunidad decidió que me dejaran hasta febrero del año 24′. Y ella -la alcaldesa, públicamente, por escrito, aceptó. El concurso se debería hacer este año”, detalló.

Por otra parte, explica que “hay siete profesores nuestros haciendo magíster para que concursen con igualdad de condiciones, con personas foráneas, y no desarmen el proyecto de un colegio que existe hace ocho años”.

La distinción del establecimiento

Apelando directamente a la jefa comunal de Ñuñoa, Andrade enfatiza: “nunca ha venido a una graduación, nunca ha venido al aniversario del colegio, no conoce a los profesores“.

Con esto, hace hincapié en que no sabe “cuál es el interés” de realizar los cambios administrativos en el liceo. Además, apunta a la distinción del establecimiento como principal motivo para no verse modificado.

“Este colegio se distingue por su calidad de educación, pero también por su calidad de trabajo”, mencionó. Al mismo tiempo, criticó el “sistema colapsado, que debe terminar ya, del sorteo”.