Consejo para la Transparencia acoge amparo y ordena a la ANI revelar información sobre Ovnis

El Consejo para la Transparencia (CPLT) acogió un amparo y ordenó a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) entregar información sobre objetos voladores y/o sumergibles no identificados.

Desde la institución señalan: “Se acoge el amparo deducido en contra de la Agencia Nacional de Inteligencia, relativo a la entrega de información sobre casos de objetos voladores y/o sumergibles no identificables informados al órgano reclamado por las instituciones que se indican, así como la evidencia respecto de los referidos casos“.

En el documento emanado desde el CPLT dejan constancia que la consejera doña Gloria de la Fuente González se abstuvo de intervenir y votar en el presente acuerdo.

Dado esto, la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) deberá entregar el “listado con todos los casos reportados por personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Inteligencia de Chile, en donde uno o varios Objetos Voladores No Identificados y/o Objetos Sumergibles No Identificados hayan sido observado, e indicar en qué casos se posee registros o evidencia y el tipo de evidencia”.

Declaración de las instituciones

Desde Carabineros aclararon que “no se han detectado registros audiovisuales en donde se observen objetos voladores no identificados y/o objetos sumergibles no identificados, así como tampoco estos han sido informados por personal institucional”.

La Fuerza Aérea de Chile manifestó que cualquier reporte oficial sobre eventuales avistamientos de objetos voladores no identificados, formaría parte de documentos relacionados a operaciones aéreas amparadas por la excepción contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación a lo previsto en el artículo 436 N° 2 y N° 4 del Código de Justicia Militar.

Por último, el Ejército de Chile precisó que se consultó a la Brigada de Inteligencia del Ejército sobre la eventual existencia de la información, la que ha señalado no existir antecedentes sobre lo consultado, para cuyo efecto emitió el correspondiente certificado de búsqueda que así lo acredita, el cual adjuntó al efecto.