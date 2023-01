En medio de su gira por la Región de Los Ríos, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la elección del Fiscal Nacional, luego de nominar a Ángel Valencia para el cargo.

El Mandatario sostuvo que “lo importante es que la Fiscalía no puede seguir descabezada“, luego de dos procesos fallidos, y emplazó a los senadores que han amenazado con rechazar por tercera vez al candidato del Gobierno.

“Ahora presentamos un tercer nombre que tuvo una alta votación en la formación de la quina, aun así hay algunos senadores amenazando nuevamente que van a rechazar. Yo les pregunto ¿a qué están jugando?“, afirmó.

Asimismo, el Jefe de Estado fue consultado sobre si es que la elección de Valencia para el Ministerio Público tiene que ver con alguna “moneda de cambio” ante la acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos.

“Yo no hago moneda de cambio en estas cosas. Acá me parece que hay que actuar con convicción, y lo que yo lamento es que en este debate, la importancia de los desafíos que tiene la Fiscalía como ente principal persecutor del delito en Chile haya quedado en segundo plano, para pasar a centrarnos en rencillas personales”, respondió.

Indultos

El Presidente Boric abordó nuevamente el tema de los indultos y la polémica con el Poder Judicial, afirmando que “quiero reiterar que no pongo ni por un segundo las atribuciones del Poder Judicial, ni me corresponde inmiscuirme”.

“El indulto es una atribución a la cual hemos recurrido en virtud de las facultades que me confieren la Constitución y las leyes, y tengo la fe y esperanza que sirva para reparar heridas que están abiertas en el país”, añadió.

Finalmente, comentó la situación de la mesa de seguridad, expresando que “espero que estos indultos, que han sido fruto de una profunda reflexión, y donde no cuestiono la independencia de los poderes, no signifique que no podamos trabajar como país para afrontar este enorme desafío, que es combatir la delincuencia“.